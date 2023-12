Özil si robil posmešky z DiCapria, ktorý nevedel, čo je Arsenal

Americký herec Leonardo DiCaprio sa stal terčom posmeškov zo strany Mesuta Özila. Bývalý nemecký futbalový reprezentant takto zareagoval na rozhovor herca, ktorý poskytol ďalšej herečke Lily Gladstoneovej. DiCaprio odpovedal na rôzne otázky, jedna z nich sa týkala aj futbalu. Özila rozrušila jeho odpoveď, keď nevedel, čo je to Arsenal Londýn.





Slávny Američan navštevuje prevažne basketbalové zápasy NBA, no videli ho aj v Juhoafrickej republike na futbalových MS v roku 2010 a v roku 2013 sa aj so svojou matkou zúčastnil na zápase Ligy majstrov v Paríži. V rozhovore v Londýne uviedol, že nevie o existencii známeho miestneho klubu. "Futbalový klub Arsenal má viac ako 25 rokov, tak prečo by o ňom mal vedieť?" napísal Özil na sociálnej sieti X.Jeho uštipačná poznámka sa týkala súkromného života herca. Je známe, že 49-ročný DiCaprio sa v uplynulých rokoch rozišiel s tromi partnerkami po ich 25. narodeninách. Stal sa tak terčom poznámok, že vyhľadáva len ženy mladšie ako 25 rokov.Tridsaťpäťročný futbalista hral za londýnsky klub v rokoch 2013 až 2021. V jeho drese odohral 254 zápasov, v ktorých zaznamenal 44 gólov a 79 asistencií. S "kanoniermi" vyhral štyrikrát FA Cup a dvakrát anglický Superpohár.