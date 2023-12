Pieseň k vianočnej rozprávke Tri zlaté dukáty naspievala Mária Čírová

Novú pôvodnú slovenskú rozprávku Tri zlaté dukáty prinesie na televízne obrazovky počas Vianoc RTVS. Príbeh statočného pastiera Juraja a zakliatej zámockej pani Júlie, ktorú pred 300 rokmi zakliali mocichtiví príbuzní, nakrútila režisérka a scenáristka Mariana Čengel Solčanská. Titulnú pieseň k štedrovečernej rozprávke nahrala so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu Mária Čírová.





"Júlia je zakliata v roku 1600, aby hľadala svoje vyslobodenie putovaním v čase. Má tri dukáty - tri šance na návrat. A podarí sa až tá tretia, ako to v rozprávkach býva. Akurát, že tretia šanca príde v roku 1900 a Júlia, ktorá žila v roku 1600, je naozaj šokovaná tým, čo nájde," priblížila nový rozprávkový titul Čengel Solčanská.Vianočná rozprávka, ktorá sa dostane k divákom doslova pod vianočný stromček, má aj titulnú pieseň s názvom Húsky. Na motívy ľudovej piesne ju napísala skladateľka Ľubica Čekovská a naspievala ju so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu Čírová. "Bola to mimoriadna spolupráca, nádherná, noblesná, unikátna, jedinečná, dá sa povedať až neopakovateľná, aj keď dúfam, že toto nie je prvá a zároveň posledná spolupráca," zhodnotila Čírová nahrávanie hudby, spevu aj videoklipu k piesni. "S výsledkom som veľmi spokojná, keď som prvýkrát videla videoklip, mala som až slzy v očiach, teším sa, že máme na Slovensku takto kvalitných ľudí, kvalitnú produkciu, úžasnú režisérku Čengel Solčanskú, takisto hudobnú skladateľku Čekovskú, ktorá ma do tejto spolupráce oslovila," poznamenala speváčka.Novej vianočnej rozprávke zapriala hlavne verného detského diváka, ktorý bude na túto rozprávku spomínať s láskou celý svoj život. "Aby rodina, ktorá si ju pozrie, naozaj cítila teplo domova, Vianoce, ktoré sú v nás, ktoré sú o nás, aby sa dali do rodinného klbka, zakryli sa dekou a spolu si rozprávku pozreli bez rôznych stresov a nervov okolo Vianoc, aby venovali toho 24. decembra sami sebe a pocítili lásku a teplo domova, to je mimoriadne dôležité v týchto časoch," podčiarkla Čírová.