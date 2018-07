Özilov otec po kritike: Ak by som bol Mesut, tak skončím

Mesut Özil, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 8. júla (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Mesut Özil je" zo zaobchádzania, akého sa dočkal v uplynulom období. V nedeľu to vyhlásil jeho otec Mustafa, podľa ktorého by mal ofenzívny stredopoliar ukončiť reprezentačnú kariéru.Özil si vyslúžil veľkú kritiku za svoje výkony na MS v Rusku, s ktorými sa Nemci rozlúčili už v základnej skupine. Obhajcovia trofeje zvíťazili iba nad Švédskom, aj to len po góle zo záverečných sekúnd duelu, a prehrali s Mexikom aj s Kórejskou republikou.Hráč londýnskeho Arsenalu čelil kritike už pred MS a niektorí fanúšikovia dokonca vyzývali trénera Joachima Löwa, aby ho do Ruska nezobral. Özil sa totiž spolu s Ilkayom Gündoganom stretli s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Dvojica reprezentantov s tureckými koreňmi pózovala na spoločných fotkách a s úsmevom mu odovzdala svoje dresy. Dvadsaťdeväťročného Özila preto vypískali v prípravnom zápas s Rakúskom, ktoré Nemci prehrali.uviedol Mustafa Özil pre nedeľňajšie vydanie denníka Bild.hneval sa.Özilov otec prezradil, že svojmu synovi radil, aby sa s tureckým prezidentom nefotil.uviedol.