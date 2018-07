Gameiro má namierené z Atletica Madrid do Valencie

Kevin Gameiro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 8. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Kevin Gameiro odchádza z Atletica Madrid a jeho novým pôsobiskom by sa mal stať iný španielsky klub Valencia CF. Informáciu priniesol špecializovaný portál lequipe.fr.Tridsaťjedenročný útočník v uplynulej sezóne nastúpil v základnej zostave Atletica v La Lige len jedenásťkrát. So svojou úlohou v tíme bol nespokojný už dlhší čas, rozhodol sa preto odísť. Valencia, ktorej by sa mal v utorok upísať na tri roky, za neho údajne zaplatí odstupné 20 miliónov eur.