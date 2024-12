1. kolo SP v Kontiolahti: Nór Strömsheim vyhral skrátené vytrvalostné preteky, Borguľa 46.

Nórsky biatlonista Endre Strömsheim triumfoval v utorkových skrátených vytrvalostných pretekoch na 15 km na podujatí 1. kola Svetového pohára vo fínskom stredisku Kontiolahti. V cieli mal trojsekundový náskok pred krajanom a obhajcom veľkého glóbusu Johannesom Thingnesom Böom, tretí finišoval ďalší Nór Sturla Holm Lägreid s mankom 24,2 s. Z dvojice slovenských reprezentantov skončil vyššie Jakub Borguľa, keď vo svojom individuálnom debute v seriáli obsadil 46. miesto.





1. kolo SP v Kontiolahti:

Dvadsaťsedemročný Strömsheim dosiahol druhý triumf v kariére v prestížnom seriáli, keď v uplynulej sezóne uspel v stíhacích pretekoch v nemeckom Oberhofe. Nór profitoval z fantastickej streľby, v rytme vybielil všetkých 20 terčov a uhájil prvé miesto aj napriek jedenástemu bežeckému času. J.T. Bö bol najrýchlejší na trati, ale o triumf ho obral jeden nepresný výstrel na strelnici (45 trestných sekúnd za netrafený terč). Nórsku dominanciu potvrdil pódiovým umiestnením Laegreid. Prekvapujúco štvrtý skončil Ukrajinec Vitalij Mandzyn, ktorý si výrazne vylepšil svoje kariérové maximum."Na strelnici som si veľmi veril. Som veľmi šťastný, je to jednoducho obrovská úľava. Bol som pred tým veľmi nervózny, pretože byť Nórom je ťažké. Sme siedmi a všetci môžeme vyhrať každé preteky Svetového pohára. Je to šialené, nebol som si istý svojou formou. V uplynulých dňoch to bolo trochu zvláštne, ale na prvom okruhu som sa cítil dobre. Počas pretekov som si stále viac veril a na konci som si pomyslel, že je možné ísť na víťazstvo," uviedol Strömsheim podľa biathlonworld.com. Vďaka triumfu v prvých pretekoch sezóny si zároveň prvýkrát v kariére oblečie žltý dres: "Je to obrovské a sen. Som veľmi šťastný. Bol to pre mňa perfektný začiatok tohto ročníka."Slováci mohli postaviť dvoch pretekárov. Borguľa na prvých troch položkách neminul ani raz a pohyboval sa na bodovaných priečkach. V záverečnej stojke však urobil dve chyby a na víťaza stratil 4:07,3 minúty. Dvadsaťročný Borguľa absolvoval individuálnu premiéru v prestížnom seriáli a od posledného bodovaného miesta (40. priečka) ho delilo len necelých 23 sekúnd. Tomáš Sklenárik obsadil 69. pozíciu, keď netrafil tiež dvakrát, ale bežecky bol horší ako jeho krajan."Je mi to samozrejme ľúto. Až po príchod na štvrtú streľbu som si tie preteky neskutočne užíval. Mohol som ísť aj rýchlejšie tie prvé tri kolá, ale nechcel som mať taký laktát v nohách, aby som viac vydýchal pred streľbou. Potom už keď som dal tie tri nuly, tak som si hovoril, že už je čas aj kúsok zrýchliť. Pred poslednou položkou som mal trému, počul som aj svoje meno od komentátora, na čo nie som zvyknutý. Kúsok ma triaslo na tej streľbe a myslím si, že som to nezvládol hlavne v hlave. Na to, že toto boli moje prvé individuálne preteky vo sveťáku, som veľmi rád. Samozrejme, mrzí, že som mohol skončiť okolo 23. miesta a hlavne získať body. Musím sa poučiť a ideme ďalej," povedal Borguľa pre portál slovenskybiatlon.sk.V stredu sú v Kontiolahti na programe skrátené vytrvalostné preteky žien na 12,5 km (16.20 h). Podujatie vo fínskom stredisku pokračuje v piatok a sobotu šprintami a v nedeľu ho uzavrú preteky s hromadným štartom mužov i žien.



skrátené vytrvalostné preteky mužov na 15 km:



1. Endre Strömsheim 38:08,8 min (0), 2. Johannes Thingnes Bö +3 s (1), 3. Sturla Holm Lägreid (všetci Nór.) +24,2 (0), 4. Vitalij Mandzyn (Ukr.) +1:03,9 (0), 5. Quentin Fillon Maillet +1:10,7 (2), 6. Eric Perrot (obaja Fr.) +1:22,6 (1), 7. Jakov Fak (Slovin.) +1:42,5 (1), 8. Fabien Claude (Fr.) +1:44,5 (2), 9. Thierry Langer (Belg.) +1:47,4 (1), Dmytro Pidručnyj (Ukr.) +1:49,4 (1), ..., 46. Jakub BORGUĽA +4:07,3 (2), 69. Tomáš SKLENÁRIK (obaja SR) +5:05,2 (2)







poradie v SP (1 z 21): 1. Strömsheim 90 b., 2. Johannes Thingnes Bö 75, 3. Lägreid 65, 4. Mandzyn 55, 5. Fillon Maillet 50, 6. Perrot 45