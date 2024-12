V 7. partii o titul majstra sveta sa zrodila remíza

Siedma partia súboja o titul majstra sveta v šachu nemala víťaza. Obhajca titulu Ting Li-žen z Číny a Dommaraju Gukeš z Indie si v utorok v Singapure podali ruku po takmer päťapolhodinovom boji po 72. ťahu. Stav stretnutia je 3,5:3,5.





šach - zápas o titul majstra sveta - 7. partia

Gukeš mal výhodu bielych figúrok a zdalo sa, že v partii dokázal súpera dostať do úzkych. "V istých chvíľach som cítil, že môžem zvíťaziť. Bolo to však náročnejšie, ako som si myslel. Duel je tak trochu premárnená príležitosť z mojej strany, ale cítim aj spokojnosť. Dokázal som súpera zatlačiť a nabudúce už nemusím zopakovať podobné chyby," povedal Gukeš po zápase na tlačovej konferencii.Súboj o titul sa hrá na 14 partií, pričom víťazom sa stane ten, kto prvý dosiahne 7,5 bodu. V prípade nerozhodného výsledku rozhodnú tajbrejky v zrýchlenom tempe. Ting zdolal vlani v Astane Rusa Jana Nepomňaščého a postaral sa o ukončenie hegemónie Nóra Magnusa Carlsena, ktorá trvala od roku 2013. Ak tínedžer Gukeš zvíťazí, vojde do histórie ako najmladší majster sveta. Tento primát drží legendárny Garry Kasparov, ktorý zasadol na trón ako 22-ročný.



Ting Li-žen (Čína) - Dommaraju Gukeš (Ind.) 0,5:0,5



/stav po siedmej partii: 3,5:3,5/