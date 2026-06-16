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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
16. júna 2026
10 fascinujúcich prípadov nespravodlivo odsúdených od Johna Grishama
Predstavte si, že vás polícia zatkne za vraždu. Nemáte motív, dôkazy sú slabé a veríte, že pravda sa čoskoro ukáže.
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O pár mesiacov sedíte vo väzení na doživotie. Presne o takýchto ľuďoch je kniha Nespravodlivo odsúdení od dvojice John Grisham a Jim McCloskey.
Spoluautor Jim McCloskey zasvätil veľkú časť života pomoci ľuďom, ktorí skončili za mrežami napriek tomu, že boli nevinní. Prostredníctvom organizácie Centurion Ministries pomohol zvrátiť približne sedemdesiat nespravodlivých rozsudkov. Nejde teda o človeka, ktorý o týchto prípadoch iba čítal. Bol pri nich. Stretával rodiny. Hľadal dôkazy. Navštevoval väznice. A niekedy bol aj medzi prvými, ktorí stáli pred bránou väznice v deň, keď nevinný človek po desaťročiach vyšiel na slobodu.
Kniha prináša desať samostatných prípadov. Na prvý pohľad sa zdajú rozdielne. Iné štáty, iné zločiny, iné obete. Postupne si však začnete všímať rovnaký vzorec.
Polícia potrebuje rýchlo nájsť vinníka.
Prokuratúra chce uzavrieť prípad.
Médiá tlačia na výsledok.
A niekde uprostred sa ocitne človek, ktorý sa zrazu stáva ideálnym podozrivým.
Niekedy rozhodne krivé svedectvo. Inokedy zmanipulovaný svedok. Občas zatajený dôkaz. Neraz dokonca skutočný páchateľ sedí počas procesu priamo v pojednávacej miestnosti ako svedok obžaloby. To nie je literárna licencia. To sa v týchto prípadoch naozaj stalo. Práve preto pri čítaní často prichádza pocit, ktorý autori predvídajú. Po každom ďalšom príbehu si človek povie: „Naozaj sa to mohlo stať?“
A odpoveď znie: áno.
„Všetko sú to skvelé príbehy,“ hovorí John Grisham. „Každý prípad nespravodlivého odsúdenia je – z čisto rozprávačského hľadiska – neuveriteľný príbeh, pretože je v ňom ľudské utrpenie. Je tam nespravodlivosť, vytrvalosť, vykúpenie, možno šťastný koniec. Je tam silný pocit straty, ktorý títo ľudia prežívajú po tom, ako strávili vo väzení dvadsať alebo tridsať rokov. Jednoducho, tie príbehy ma stále priťahujú.“
Jedným z najzaujímavejších momentov knihy je uvedomenie si, koľko práce sa skrýva za každým prípadom. Grisham otvorene priznáva, že dlho odkladal podobný projekt. Dôvod bol jednoduchý. Rešerše. Tisíce strán súdnych prepisov. Policajné správy. Forenzné analýzy. Odvolania. Výpovede svedkov, ktoré si často navzájom odporujú. Ako sám poznamenáva, románopisec môže byť občas lenivý. Keď niečo nevie, jednoducho si to domyslí. Autor literatúry faktu taký luxus nemá.
A pri čítaní je to cítiť. Každý príbeh stojí na pevných základoch dokumentov, dôkazov a rokov vyšetrovania.
Najväčšou devízou knihy je ľudskosť.
Grisham spomína, že spoznal množstvo oslobodených väzňov. Ľudí, ktorí prežili nočné mory, aké si väčšina z nás nevie predstaviť. Napriek tomu nestratili chuť bojovať. Naopak. Mnohí dnes pomáhajú ďalším nespravodlivo odsúdeným. A možno práve v tom spočíva najväčšia sila tejto knihy.
Nie je iba o justičných omyloch. Je o vytrvalosti. O nádeji. O ľuďoch, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že pravda prehrala.
„Ak mám šťastie, neskôr sa stretnem aj s ľuďmi, ktorí boli napokon oslobodení a prepustení na slobodu,“ dodáva John Grisham. „A to je tá najlepšia časť. Rozprávať sa s nimi po tom, čo prežili nočné mory, ktoré si väčšina z nás ani nedokáže predstaviť. Sú to neuveriteľní ľudia s neuveriteľnými životnými príbehmi.“
Ak máte radi Johna Grishama, táto kniha vám ukáže, odkiaľ čerpá mnohé témy svojich románov. Ak ho nepoznáte, Nespravodlivo odsúdení môže byť prekvapivo silným vstupom do sveta, kde sa najnapínavejšie príbehy nevymysleli za písacím stolom, ale odohrali sa v skutočnosti. A niekedy boli oveľa desivejšie než čokoľvek, čo by si dokázal vymyslieť aj ten najlepší autor thrillerov.
Milan Buno, knižný publicista
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