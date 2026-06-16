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 24hod.sk    Kultúra

16. júna 2026

Na festivale Art Film v Košiciach ožijú digitalizované skvosty Slovenského filmového ústavu


Tagy: Art Film Fest Art Film Košice Art Film Košice 2026 Cena Milana Lasicu Modus

účasťou festivalového programu bude aj prezentácia publikácie "Slovenský strihový film". Festival Art Film, ktorý sa v ...



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16.6.2026 (SITA.sk) - účasťou festivalového programu bude aj prezentácia publikácie "Slovenský strihový film".


Festival Art Film, ktorý sa v Košiciach uskutoční od 19. do 25. júna, uvedie premiéry dvoch digitálne reštaurovaných diel zo zbierok Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

V sekcii SFÚ: Rodinné filmové striebro ponúkne tri dlhometrážne a sedem krátkometrážnych filmov v digitalizovanej forme, ako aj ďalšie dve klasické diela venované hercovi Vladovi Müllerovi v sekcii Cena Milana Lasicu. Súčasťou festivalového programu bude aj prezentácia publikácie "Slovenský strihový film".

Rozširovanie filmovej tradície


„Našou úlohou je na jednej strane udržiavať filmovú tradíciu, na druhej strane sa ju snažíme rozširovať o nové pohľady na naše filmové dedičstvo a ukázať tak jeho rozmanitosť,“ zdôraznil riaditeľ Národného filmového archívu SFÚ Marián Hausner význam udržania i rozširovania filmovej tradície. Poukázal aj na význam spolupráce s festivalom.

„Sme radi, že vďaka spolupráci s festivalom môžeme prezentovať výsledky procesu digitalizácie kinematografických diel. Z toho dve diela – detektívny film "Muž, ktorý sa nevrátil" a hudobný film "F.T. na cestách" – budú mať vo svojej digitálne reštaurovanej podobe na festivale Art Film premiéru,“ doplnil.

Hudba a filmová detektívka


Prvá slovenská filmová detektívka "Muž, ktorý sa nevrátil" (1959) od režiséra Petra Solana rozpráva prípad záhadnej vraždy inžiniera Kovalského počas Štedrého dňa na pozadí vianočne vyzdobenej, no zároveň rozostavanej a nebezpečnej Bratislavy. Film okrem napínavého deja vyniká takmer noirovým vizuálnym spracovaním interiérov a prostredí, ktoré dotvárajú jeho atmosféru.

Hudobný film "F.T. na cestách" (1988) režiséra Dušana Rapoša zachytáva letný experimentálny filmovo-scénický program „F.T.“, ktorý videlo viac ako 40 000 divákov na 29 predstaveniach po Československu.

Film dokumentuje prípravy a atmosféru týchto predstavení, pričom predstavuje hudbu z konca 80. rokov od 18 popredných interpretov vrátane Modusu, Pavla Hammela a Mariána Vargu, Beáty Dubasovej, Lojza, Metalindy, Dalibora Jandu, Petra Nagya, Ivety Bartošovej, Miroslava Žbirku, Dariny Rolincovej, Vaša Patejdla, Heidi Janků, Olympicu, Richarda Müllera, Elánu a Petra Lipu.

Publikácia "Slovenský strihový film"


Medzi dlhometrážne filmy zaradil festival aj dokument "Kangchenjunga" (1981) Jána Piroha, ktorý zachytáva expedíciu na tretiu najvyššiu horu sveta pod vedením Ivana Gálfyho. Film získal viaceré ocenenia na festivaloch horského filmu a prostredníctvom denníkovej formy približuje život horolezcov a osobný príbeh tvorcu filmu.

Na festivale sa 22. júna uskutoční v kníhkupectve Artforum aj prezentácia publikácie "Slovenský strihový film" filmového teoretika Martina Palúcha. Publikácia prináša alternatívny pohľad na vývoj strihovej formy dokumentárneho žánru na Slovensku od roku 1938 po súčasnosť.

Palúch a Martin Kaňuch, šéfredaktor časopisu Kino-Ikon, predstavia špecifický žáner strihového dokumentu so zastúpením tvorcov ako Paľo Bielik, Ján Kadár, Ctibor Kováč či Rudolf Urc. Diskusia sa zameria na vývoj prístupu k filmovému archívu a jeho úlohu pri rekonštrukcii historickej pamäte a slovenskej národnej identity.

Cena Milana Lasicu


Súčasťou programovej sekcie SFÚ: Rodinné filmové striebro bude aj pásmo šiestich krátkych filmov, ktoré reflektujú druhú svetovú vojnu, Slovenské národné povstanie (SNP) a povojnové súdne procesy. Medzi nimi sú snímky Paľa Bielika "Za slobodu" (1945), filmy Jána Kadára "Sú osobne zodpovední: za zločiny proti ľudskosti!" a "Sú osobne zodpovední: za zradu na národnom povstaní!" z roku 1946, hraná protivojnová "Epizódka" (1948) Leopolda Laholu a debutový dokument "Človek z Málinca" (1959) Rudolfa Urca.

V súvislosti s udelením Ceny Milana Lasicu in memoriam Vladovi Müllerovi budú premietané dva filmy režiséra Martina Hollého: "Smrť šitá na mieru" (1979), ktorý zobrazuje dopady hospodárskej krízy cez osudy dvoch ľudí z rôznych spoločenských vrstiev, a "Signum laudis" (1980), drámu odohrávajúcu sa počas posledných dní prvej svetovej vojny so silnou antivojnovou témou. Vlado Müller v nich stvárňuje hlavné postavy, poskytujúc výrazné herecké výkony.


Zdroj: SITA.sk - Na festivale Art Film v Košiciach ožijú digitalizované skvosty Slovenského filmového ústavu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Art Film Fest Art Film Košice Art Film Košice 2026 Cena Milana Lasicu Modus
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