10 krokov, za ktoré príroda poďakuje pivovarníkom

1. Zbohom pivným PET fľašiam

2. Vratné sklo ako najekologickejší obal

3. Hliníkovú fóliu nahradil papier

4. Ekologickejšie plechovky

5. Úspora energie a nižšia uhlíková stopa

6. Odľahčené korunky

7. Začiatok éry zálohovania

8. Multipacky ako šetrná voľba

9. Fólie s pridanou hodnotou

10. Nulové skládkovanie



Smerovanie Plzeňského Prazdroja Slovensko v oblasti udržateľného rozvoja určuje stratégia udržateľnosti Na budúcnosť 2030.



Okrem dosiahnutia uhlíkovej neutrality vo výrobe piva do roku 2030 bude Prazdroj využívať výlučne obnoviteľnú energiu, redukovať produkciu plastov a pozíciu lídra si chce udržať aj v šetrení s vodou.



Zodpovedný prístup k výrobe uplatňuje aj pri propagácii produktov, podporuje rozvoj regiónov, v ktorých pôsobí a usiluje sa čo najefektívnejšie nakladať s prírodnými zdrojmi.



Kroky spoločnosti v oblasti udržateľnosti za uplynulý rok zhrňuje integrovaná Správa o udržateľnosti 2020.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.12.2021 (Webnoviny.sk) -Pivovarníci z Prazdroja tento rok definitívne ukončili stáčanie piva do PET fliaš a jeho predaj svojim zákazníkom. Plastové pivné fľaše totiž obsahujú vnútornú membránu, ktorá chráni pivo a jeho chuť, a nedajú sa zrecyklovať opäť do pivnej PETky. Ako prvé tak vlani z pivného PETu odišli značky Gambrinus a Šariš, vďaka čomu znížil Prazdroj plastový odpad o viac ako 500 ton ročne. V tomto roku sa pridali posledné dve značky, ktoré ponúkali pivo v PET fľašiach – Smädný Mních a Velkopopovický Kozel.Podľa analýz, pri ktorých Prazdroj skúmal dopad pivných obalov na životné prostredie počas ich celého životného cyklu, vychádza ako najšetrnejší typ obalu vratná sklenená fľaša. Aj preto stále viac motivuje výrobca piva svojich spotrebiteľov k voľbe tohto typu obalu. Vratnú sklenenú fľašu znovu naplnia v Prazdroji približne 17-krát. Tento ekologicky čistý materiál sa aj vďaka aktivitám Prazdroja teší medzi Slovákmi stále väčšej popularite a v tomto roku sa vratné sklenené fľaše stali druhou najsilnejšou kategóriou z hľadiska objemov baleného piva na Slovensku.Významnou premenou prešli tento rok vratné sklenené fľaše značky Pilsner Urquell. Typické zlatisté hliníkové fólie na hrdle fľaše a plastové nálepky od marca nahradili papierové etikety. Vďaka tomu sú dnes všetky súčasti fľaše plne recyklovateľné a pivovar tak ušetrí 106 ton odpadu ročne.Najobľúbenejším pivným obalom Slovákov sú plechovky. Aby boli menšou záťažou pre životné prostredie, Prazdroj dlhodobo znižuje ich hrúbku a gramáž, a tým i množstvo použitého hliníka, čo prispieva k šetreniu životného prostredia.Ekologickejšou robí plechovku aj množstvo použitého recyklátu. Plechovka z recyklátu má až o 80 % nižšiu uhlíkovú stopu a na jej výrobu je spotrebovaných až o 95 % menej energie než u plechovky vytvorenej z panenského materiálu. Všetky plechovky Prazdroja obsahujú v priemere 40 až 50 % recyklovaného hliníka.Úspora materiálov a energií sa môže týkať aj samotných uzáverov pivných obalov. Napríklad pri vratných sklenených fľašiach sa Prazdroj zameral na plechový korunkový uzáver, ktorý je odľahčený. Aj týmto krokom pomôže znížiť emisie množstva CO2 vznikajúceho pri ich výrobe.Okrem toho, že sa Prazdroj intenzívne zaoberá tým, aké obaly pri svojich produktoch využíva, prihliada aj na to, čo sa s nimi deje potom, keď ich spotrebiteľ použije. V súlade so stratégiou udržateľnosti a cieľom firmy dosiahnuť plnú cirkularitu obalov je nový zálohovací systém, ktorý sa na Slovensku spustí už od 1. januára 2022. Do jeho budovania sú aktívne zapojení aj pivári a prostredníctvom Slovenského zväzu výrobcov piva a sladu patrí medzi jeho zakladateľov aj Plzeňský Prazdroj Slovensko. Nový zálohový systém podporuje a víta, že Slovensko sa od budúceho roka začlení medzi krajiny, ktoré umožňujú svojim obyvateľom žiť udržateľnejšie.Pri balenom pive pivovarníci myslia aj na to, ako spotrebiteľom pomôcť odniesť domov fľaše z obchodu, a to tak, aby ich voľba bola nie len ekonomická a ekologická, ale aj čo najviac pohodlná. Spotrebitelia na Slovensku tak mohli tento rok nájsť v obchodoch tzv. multipacky značiek Šariš, Gambrinus a Velkopopovický Kozel, ktoré im poľahky a bezpečne umožnili odniesť si domov balenia po 8 a 10 kusov. Balenia obsahovali okrem iného aj návod, ako si správne naliať pivo zo sklenenej fľaše, či poďakovanie za kúpu ekologického obalu.Vedeli ste, že fólie, ktoré držia pohromade v jednom balení plechovky pivných značiek ako napríklad Pilsner Urquell, Šariš či Gambrinus, sú dnes už zo 100 % recyklovaného materiálu? Pri transporte piva pokrok zaznamenali aj takzvané strečové fólie, ktoré držia pohromade pivá na paletách. Prazdroj cielene znižuje ich gramáž a aj počet nutných ovinutí, čím Slovensko ušetrí o ďalšie tony plastu ročne.Prazdroj pristupuje maximálne zodpovedne aj k téme odpadov. Do roku 2025 má za cieľ zredukovať ich o viac ako 30 % a zároveň dosiahnuť nulové skládkovanie. Všetky vedľajšie produkty výroby sú už teraz znovu využiteľné.Informačný servis