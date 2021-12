Predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta pripúšťa aj možnosť zbúrania budovy NS SR na bratislavskom Župnom námestí. Rozhodujúce slovo, či budovu zbúrajú alebo zrenovujú, bude mať aj na základe výsledkov pasportizácie Ministerstvo financií SR.





Z budovy na Župnom námestí sa postupne vysťahovalo vedenie NS SR, občianskoprávne kolégium a do konca januára 2022 by malo tieto priestory opustiť aj trestnoprávne kolégium. "Bol vytvorený plán sťahovania, sudcovia vedia, ktorý deň sa sťahujú. Nerobíme to svojpomocne, je zazmluvnená firma, ktorá sa o sťahovanie stará," spresnil Šikuta.Vedenie NS SR dočasne sídli na Klobučníckej ulici, občianskoprávne a trestné kolégium sa postupne presúva do nájomných priestorov na Panónskej ceste v bratislavskej Petržalke. Niektoré trestné pojednávania, kde bude potrebná eskorta, sa uskutočnia v Justičnom paláci. "S vedením Krajského súdu v Bratislave máme dohodu, aj oni museli podľa toho uspôsobiť svoj rozvrh práce," podotkol šéf NS SR s tým, že "menšie" trestné veci sa budú pojednávať v Petržalke.Šikuta predpokladá, že späť na Župné námestie by sa mohla veľká časť NS SR presťahovať o tri alebo štyri roky. Vedúca Kancelárie NS SR Zuzana Flaková ešte v septembri 2021 informovala, že v prípade rekonštrukcie budovy na Župnom námestí hovoria predbežné odhady o sume približne 17 miliónov eur.