10 tipov ako správne skladovať potraviny

BRATISLAVA 14. novembra 2018 (WBN/PR) - Jedno je isté – chlad pomáha uchovať potraviny dlhšie čerstvé. Avšak aj pri ich skladovaní v chladničke treba dávať pozor na pár základných pravidiel. Dokonca existujú výnimky, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať nelogické, ale fungujú. O ktorých hovoríme?Ideálnym riešením je mať bylinky vždy čerstvé v kvetináči a jednoducho si len odstrihnúť pri varení toľko, koľko potrebujeme. Nie každý ich však má takto k dispozícií, často si ich kupujeme aj v trsoch, či v škatuľkách. Taký rozmarín a tymian by sme mali umyť, zatočiť do papierovej utierky a tak dať do chladničky. Pozor však na čerstvú bazalku, tá absorbuje pachy chladničky a lepšie sa jej bude páčiť vo váze s vodou na kuchynskej linke, ako kytici.Táto pramatka všetkých horčíc z tmavých horčičných semien pomletých najemno má špecifickú korenistú príchuť. Všetky horčice obsahujú semienka, ocot a soľ a celkovo im príliš nesvedčia teploty nad 20 stupňov. Vtedy sa už môžu "zdrcnúť", strácajú farbu a "francúzsku chuť", špeciálne to platí pre Dijónsku horčicu. Preto je najlepšie uchovávať ju po otvorení v dvierkach chladničky a spotrebovať do troch mesiacov. Nič nepokazíme, ak takto budeme skladovať všetky druhy horčice.Bobuľky hrozna patria medzi tie potraviny, ktoré je ozaj dobré držať v chlade. Hrozno pred skladovaním určite neumývajte, aby nesplesnivelo. V chladničke ho umiestnite niekam dozadu, kde je chladnejšie a dajte pozor, aby nebolo pri aromatických potravinách, nakoľko na seba rado viaže rozličné pachy. Je dobré, ak ho uchováte v pôvodnom balení, vydrží tak až tri týždne. Pár bobuliek môžete aj zamraziť, ak si chcete robiť populárne smoothie, ako by ste ho neskôr našli.Citrusy sú špecifické a zle nespravíte, ani keď ich budete mať pri izbovej teplote, ani keď budú v chladničke. Faktom však ostáva, že v chladničke vydržia až 4-krát dlhšie. Citrusové plody sa totiž začnú pomaličky vysušovať hneď po odtrhnutí zo stromu a skladovanie v chlade im len prospeje. Odborníci na pestovanie citrusov odporúčajú najprv ich dať do chladničky a tesne pred konzumáciou vybrať von, aby sa ohriali na izbovú teplotu, budú tak chutnejšie a šťavnatejšie.Sójové, ryžové, mandľové, makové, ovsené, kokosové. Sú skvelou náhradou pre tých, ktorí z nejakých dôvodov nemôžu konzumovať klasické mlieko. Aj keď to nie sú mliečne výrobky, po otvorení je už odporúčané dať ich do chladničky, do otvorenia netreba. Ideálne teplota na skladovanie je 7 stupňov, vypiť by sme ich mali do 7 dní od otvorenia. To isté platí aj pri mliekach, ktoré si vyrobíme sami, tieto môžeme dať do chladničky hneď po ich príprave.Skladovanie pekárenských výrobkov, špeciálne chleba, je často diskutovanou témou. Jeden tábor zastáva názor, že chlieb sa najlepšie cíti pri izbovej teplote v chlebníku a že jeho schladením naberie vlhkosť a stratí chuť. Druhá skupina tvrdí, že skladovanie v chladničke predĺži jeho trvanlivosť. Toto možno platí pri bezlepkových výrobkoch, ktoré sú balené vákuovo a im chlad naozaj prospieva, lebo sa správajú ináč ako klasický chlebík. Kompromisom je nechať chlieb v chlebníku, no maximálne deň-dva, inak sa už v ňom začnú rozmnožovať plesne. Ak chcete predĺžiť trvanlivosť pekárenských výrobkov, dajte ich do látkového vrecka a vložte do mrazničky. Po rozmrazení budú mať vlastnosti presne ako čerstvý chlieb. Pozor, nezmrazujte ich za tepla!Tieto dve zdanlivo nesúvisiace potraviny majú jednu vec spoločnú. Kým nedozrejú, najlepšie sa cítia v kuchyni na linke. Ak sú banány príliš zelené, vložte ich do hnedej papierovej tašky a pridajte jabĺčko alebo paradajku, urýchli to proces zretia. Akonáhle sú zrelé – avokádo mäkké na povrchu a banány krásne žlté – ocenia, ak ich vložíte do chladničky. Lepšie povedaní, oceníte to vy, lebo tým spomalíte ich nadmerné prezretie a sú dlhšie vhodné na konzumáciu. Zábavným tipom je, položiť zrelý banán k nezrelému avokádu. V banáne sa proces zretia spomalí, kým avokádo dozreje vďaka banánu skôr. No nie je to výhodná kombinácia?Erteple, bandurky, či krumple v chladničke mať netreba. Pravdou je, že chladné miesto im robí dobre, napríklad taká pivnica alebo suchý balkón. Najlepšie ak budú v kartónovej škatuli, drevenej debničke, papierovej taške, alebo v košíku. Chladnička by im dala čudnú nasladlú chuť a mohli by ľahšie zhniť.Podobne ako zemiaky sú na tom aj paradajky. Vedecky dokázaný bol fakt, že ak ich uskladníte v teplote pod 12 stupňov, schladí sa aj ich schopnosť "voňať" a prídu o svoju sladkú chuť. Pri ich konzumácií budete mať pocit, že žujete piesok. Nechajte ich preto v košíku na kuchynskej linke alebo na stole, bez priameho slnečného žiarenia.Čudujete sa, čo tu robí táto nie úplne potravina v pravom slova zmysle? Jedlá sóda je definitívne jednou z vecí, ktoré by sme mali mať v chladničke. Má totiž superabsorbčné vlastnosti a dokáže pohltiť všetky nepríjemné pachy, ktoré chladnička z času na čas ponúka. Nasypte na tanierik, dajte na poličku a po dvoch dňoch spolu s ňou odstránite aj akýkoľvek zápach, ktorý v chladničke bol.