Študenti práva pomôžu slovenským start-upom

Myšlienku start-upu treba začať chrániť hneď na začiatku

Na niektoré start-upy legislatíva ešte neexistuje

Začiatok môže predurčiť, ako sa bude start-upu dariť

Právne kliniky zahŕňajú širokú škálu predmetov, na ktorých výučbe sa podieľajú aj advokáti z praxe. Inšpiráciou pre vytvorenie predmetu Právna klinika pre start-upy bol obdobný a úspešný formát, ktorý vytvorila Alexandra Andhov a od roku 2016 beží na právnickej fakulte Kodaňskej univerzity. Zmyslom špeciálnej výučby je, aby študenti získali nielen teoretické poznatky z oblasti práva, ale tiež riešili reálne prípadové štúdie, ktoré sa vybranej oblasti týkajú."Som veľmi rada, že môžem byť súčasťou tohto zaujímavého projektu a teší ma zámer prepojiť študentov práva s reálnou praxou v oblasti start-upov. Problematika tejto oblasti je oveľa širšia ako u novovznikajúcich firiem so zaužívanými obchodnými modelmi. Pre budúcich právnikov je z môjho pohľadu nevyhnutné, aby boli počas štúdia teórie legislatívy konfrontovaní aj s reálnou praxou. Len tak budú vedieť aplikovať svoje poznatky správnym spôsobom."Právna klinika pre start-upy sa v teoretickej časti venuje rôznorodým právnym a čiastočne ekonomickým disciplínam, vrátane obchodného práva, práva duševného vlastníctva, daňového práva, ako aj podnikateľských financií či obchodného práva Európskej únie. Študenti prejdú naprieč hlavnými biznis alternatívami, ktoré so start-upmi súvisia: myšlienka založenia start-upu, ochrana nápadu a inovácie, ktorú start-up prináša, založenie právnickej osoby, stratégia rozvoja a financovania start-upu, daňové povinnosti, možnosti rastu, predaja či zániku start-upu.Darina Parobeková ďalej vysvetľuje, že start-upy fungujú v trochu inom režime ako bežné obchodné spoločnosti. Ak si niekto chce založiť start-up, mal by myslieť na viacero vecí a ideálne ich zveriť do rúk právnym odborníkom hneď na začiatku: "Start-up je oproti bežnej firme odlišný tým, že na trh prináša niečo úplne nové – inovatívny produkt, službu, prístup, celkovo inovatívnu myšlienku. Zakladatelia start-upov si toto na začiatku zväčša neuvedomujú, a preto nerobia právne kroky, ktoré im ich inováciu majú ochrániť a ďalej zabezpečiť bezproblémové fungovanie na trhu. Neraz sa stane, že si to uvedomia ex post, keď nastane nejaká krízová situácia." Pod krízovým scenárom má Darina Parobeková na mysli napríklad situáciu, kedy sa start-upom inšpiruje konkurencia a na jeho báze rozbehne biznis, ktorý si začne chrániť: "Za takýchto okolností je ťažké dokázať, že pôvodcom nápadu je niekto iný."Problematika ochrany duševného vlastníctva je veľmi široká a ponúka viacero alternatív, ako start-up chrániť. Najbežnejšou formou je ochranná známka, či registrácia a licencovanie patentu. Niekedy sa to týmto priamym spôsobom realizovať nedá. "Vtedy je potrebné využiť iné podporné právne inštitúty, ktoré legislatíva ponúka tak, aby na konci dňa nový obchodný zámer chránený bol. S týmto vie novovznikajúcemu start-upu pomôcť naozaj len skúsený právnik," upozorňuje Darina Parobeková. V praxi, špeciálne pri start-upoch, vznikajú situácie, keď konzultácie s právnikmi odhalia aj to, že danú oblasť legislatívne pokrytú nemáme, čo je moment na iniciovanie vzniku novej legislatívy. "Aj s týmto sa v našej praxi bežne stretávame, na základe čoho naša advokátska kancelária už viac ráz reagovala, " dopĺňa Darina Parobeková.Práve na základe prvotných a veľmi dôležitých úkonov týkajúcich sa ochrany duševného vlastníctva môžeStart-up postúpiť ďalej. "Vysporiadanie sa s formou a obsahom ochrany určí pre start-up aj smerovanie jeho korporátnej štruktúry, právnu formu, fungovanie na trhu doma alebo v zahraničí, marketing či spôsob financovania. Pre start-up to môžu byť na prvý pohľad zložité, časovo i finančne náročné veci, avšak dôkladným sformalizovaním stratégie hneď od začiatku predíde krízovým situáciám. V opačnom prípade by mohlo ísť o krízové situácie, ktoré start-up reálne neustojí," uzatvára Darina Parobeková.Do decembra bude v rámci Právnej kliniky pre start-upy prebiehať teoretická výučba. Posledný seminár, ktorý študenti predmetu absolvujú, bude 7. decembra. Vtedy budú študenti formou workshopu riešiť prípadové štúdie reálnych start-upov z oblastí "life sciences", inovácií a technológií, či farmaceutických produktov.