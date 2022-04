10 zaujímavostí o zlate, ktoré ste možno nevedeli

Návrat do minulosti

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ťažko hľadať blyšťavejší, trvanlivejší a tradičnejší symbol bohatstva, než akým je zlato. Veď tento žiarivý kov fascinuje ľudstvo už celé tisícročia – a čím stúpa jeho rýdzosť, tým stúpa aj takzvaná zlatá horúčka. Tradičné je zlato aj z pohľadu investície, na rozdiel od iných komodít totiž nestráca na hodnote. A čo viac, spája v sebe množstvo pôsobivých zaujímavostí...Zlato sa vo svojich náleziskách vyskytuje v podobe čistého kovu. Vďaka tomu nikdy neboli žiaduce náročné technológie k jeho získaniu. Preto niet divu, že opracované zlato sa objavuje už v nálezoch z doby 6000 pred našim letopočtom. V obľube ho mali hlavne starí Egypťania. Len v slávnej Tutanchamónovej hrobke sa ho našlo 9 ton.Odhaduje sa, že v moriach a oceánoch sa nachádza až 20 000 ton zlata, teda že každý liter vody obsahuje zhruba 13 miligramov tohto drahého kovu. Nápadov, ako zlato od vody oddeliť, zaznelo v minulosti už veľa, žiadny z nich sa však doteraz neosvedčil ako ekonomicky zárobkový a efektívny.Zlato nehrdzavie a v podstate je nezničiteľné, rozpustí sa len v roztoku lučavky kráľovskej alebo v kyanide draselnom, podmienkou je prítomnosť vzduchu pri tejto chemickej reakcii. Odolá však akejkoľvek kyseline alebo soli, snáď aj preto je označované za „večné“. Zlato je tiež veľmi kujné, pretože jeden jediný gram tohto kovu by sa dal roztepať do plechu o ploche jedného metru štvorcového.Zlato nemusí byť len klasicky žlté, existuje množstvo rôznych zliatin. Tak napríklad purpurové vzniká zliatinou zlata a hliníku, červené je kombináciou zlata a medi, naopak modrý odtieň sa získava zliatinou zlata a ocele. Biele zlato vzniká väčšinou pridaním paládia, ktoré prírodné zlato intenzívne odfarbí.Vôbec najťažšia zlatá tehla má rovných 250 kilogramov a japonská spoločnosť Mitsubishi Materials Corporation ju nechala odliať 11. júna 2005. Ani tak ťažká tehla mimochodom nemá nijak monštruózne rozmery – ide „len“ o 45,5 x 22, 5 x 17 cm.Rýdze zlato má 24 karátov. V tejto podobe je ale príliš mäkké a na výrobu šperkov nepraktické. Preto sa obvykle mieša s inými kovmi, aby získalo vyššiu tvrdosť. V Ázii sa používa pre zlaté šperky 22-karátové zlato, zatiaľ čo na západe je obvyklé 14-karátové. 18-karátové sa využíva pre pozlátené šperky.Najdrahším výrobkom zo zlata sú vreckové hodinky Patek Phillipe, ktoré sa v roku 2014 predali prostredníctvom aukcie za 24,4 miliónov dolárov. Najčistejšie vyrobené zlato sa pýši rýdzosťou siedmich deviatok – 999,9999 a používa sa k chemickým účelom.Investícia do trblietavého kovu sa bezpochyby vyplatí. Ide o sto rokov preverenú, nestarnúcu, a naviac v podstate nezničiteľnú hodnotu, ktorej cena z dlhodobého hľadiska stále rastie. Cenné sú však nielen tehličky, ale aj medaile alebo mince.„Nie je sa čomu diviť, mince v sebe nesú nielen hodnotné umelecké dielo, ale tiež mapujú časovú os ľudstva,“ vysvetľuje Jaroslav Černý, marketingový manažér Českej mincovne. Vôbec najdrahšou mincou sa stalo zlatých dvadsať dolárov, ktoré boli v aukčnej sieni Sothebys and Stacks v New Yorku vydražené za neuveriteľných 7 590 000 amerických dolárov.Zlato si cenia aj astronauti – avšak nie z estetického, ale predovšetkým z praktického hľadiska. Priezory v ich helmách sú zvnútra potiahnuté tenkou zlatou fóliou, ktorej zmyslom je chrániť zrak astronautov pred slnečným žiarením, ktorého účinky sú mimo atmosféru našej planéty doslova smrtiace.Teoreticky je možné konzumovať 24 karátové zlato bez následkov na zdraví. Európania pridávali plátky zlata do jedál a nápojov už od renesancie. Liečitelia už od nepamäti predpisovali zlato na viacero chorôb ako artritídu, depresie či ochorenia srdca, avšak pozitívne účinky na zdravie sa vedecky nedokázali.Čisté zlato totiž chemicky nereaguje a prechádza tráviacim traktom, bez toho aby sa vstrebávalo do tela. Trblietavý kov je v rámci Európskej únie schválený ako bezpečné potravinárske aditívum a vo forme plátkov, vločiek, guličiek či zlatého prachu sa používa ako drobná dekorácia exkluzívnych čokolád, sektov, dezertov či sushi.