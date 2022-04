Krošlák nezahlasuje za Ficove väzobné stíhanie, celú kauzu označil za chabý pokus o jeho diskreditáciu a politické poníženie

Pokus o zdiskreditovanie Fica

Expremiér je zodpovedný za drancovanie krajiny

28.4.2022 - Nezaradený poslanec Ján Krošlák nepodporí vydanie poslanca Roberta Fica Smer-SD ) do kolúznej väzby. Ako uviedol pre agentúru SITA, chce tak urobiť po konzultácii s jemu blízkymi odborníkmi v oblasti trestného práva.„Myslím si, že skôr ako o úprimnú snahu zabrániť jeho ovplyvňovaniu svedkov a mareniu vyšetrovania ide skôr o jeho politické poníženie a diskreditáciu. Ako poslanec mám právo presne o tomto hlasovať a pokiaľ sa nezmenia okolnosti, zdržím sa aj pri hlasovaní v parlamente,“ povedal Krošlák.Pripomenul, že v Európe sú trestne stíhaní ďalší traja bývalí poprední vládni činitelia Andrej Babiš Sebastian Kurz a všetci traja sú stíhaní na slobode.Podľa neho Robert Fico môže byť ďalej stíhaný na slobode, nebol by obmedzený jeho výkon funkcie poslanca a môže byť obžalovaný a následne odsúdený. „Ale v tejto konkrétnej kauze nepodporím dnešné zbieranie skalpov do vyšetrovacej kolúznej väzby,“ poznamenal poslanec.Krošlák uviedol, že bývalý premiér je podľa neho človek, ktorý je spoluzodpovedný za drancovanie tejto krajiny, za unesenie práva a spravodlivosti mafiou.„Ako premiér mohol a vedel tomuto zabrániť, ale neurobil tak. Ale z týchto skutkov nie je dnes obvinený. Nesúhlasím a odsudzujem jeho prístup k pandémii a jeho postoj k ruskej agresii na Ukrajine,“ povedal.