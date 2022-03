10 zdravotných problémov, ktoré môžu vyriešiť operácie nosa

Nie je to len sťažené dýchanie cez nos

Skutočná pomoc alergikom

Nos pre krásu i zdravie

11.3.2022 (Webnoviny.sk) -Možnosť slobodne sa nadýchnuť a dýchať bez komplikácií nemá každý z nás. Tento problém a mnoho ďalších môže mať viacero príčin. Dobrou správou je, že pomoc prichádza v podobe jednodňovej chirurgie nosa.Vedeli ste, že za nekvalitným spánkom sa môže ukrývať problém s vašim nosom? Presnejšie v dôsledku rôznych deformácií nosa, opuchu sliznice či výskytu polypov v nose dochádza ka dokonca k vzniku, akým je spánkové apnoe. Operácie nosa môžu vyriešiť však mnoho ďalších problémov. "Najčastejšie k nám pacienti prichádzajú najmä kvôli tomu, že majú sťažené dýchanie cez nos buď krátkodobo, alebo už aj dlhodobo. K tomu sa pridruží tiež, prípadne, ( tzv. rhinofónia )," hovorí MUDr. Renáta Kučerová, hlavná lekárka kliniky Centrum Kramáre Jednodňová chirurgia v Bratislave, ktorá už viac ako 10 rokov svojim individuálnym a profesionálnym prístupom pomáha riešiť mnohé zdravotné problémy, či splniť sny o kráse.Podľa MUDr. Kučerovej pri poruchách spánku a chrápaní môže byť množstvo príčin. "Človek často netuší, že za poruchami spánku sa môže ukrývať práve problém s nosom. Cez deň sa má dobre a v noci chrápe. Na základe komplexných vyšetrení zistíme, že má takýto pacient napríklad jednak vykrivenie nosovej prepážky, prípadne nosové polypy, opuchnutie sliznice, akútne chronické zápaly (bakteriálne alebo vírusové). Podľa toho, čo nájdeme v nose, tak podľa toho operujeme. Najčastejším dôvodom zhoršeného dýchania býva kombinácia vykrivenej vnútronosovej priehradky a zhrubnutých slizničných výbežkov v nose. Problém sa odstraňuje buď septoplastikou (operácia nosovej priehradky), alebo turbinoplastikov (zmenšenie zmnoženej sliznice v nose)," vysvetľuje ORL lekárka, podľa ktorej má každý druhý človek vykrivenie nosovej priehradky a nemusí si to ani uvedomovať.Septoplastika sa robí len v dospelom veku. Iba v prípade vážnych úrazov, kde došlo k veľkému vykriveniu priehradky sa výnimočne tento zákrok vykonáva i v detskom veku. " Spodná hranica tohto zákroku je 15 rokov. Nos je zložený čiastočne z chrupavky a čiastočne z kosti. V nej je rastová štrbina, ktorú by sme operatívnym úkonom realizovaným počas vývoja dieťaťa mohli vážne narušiť," upozorňuje odborník.Jednodňové operácie nosa pomáhajú zlepšiť dýchanie aj. " Ak má pacient nosovú prepážku dobrú, čiže nie je tam vykrivenie a problém s hyperplastickou sliznicou, tak sa naozaj dá relatívne ľahkým a rýchlym úkonom väčšinou v celkovej anestézii veľmi účinne pomôcť," informuje hlavná lekárka Centrum Kramáre Jednodňová chirurgia.Princípom tohto zákroku je, že z bočných strán nosa nám vyrastajú takzvané lastúry. Ide o slizničný výbežok, ktorý je obalený sliznicou. Tá je za normálnych okolností natiahnutá na chrupavkovej kosti. Ale v prípade alergika sliznica začne akoby mohutnieť. " Môžeme to nazvať opuchom, no v skutočnosti nejde o typický opuch. Sliznica sa niekoľkonásobne zväčší a bráni človeku voľne dýchať. Takáto sliznica väčšinou nereaguje na spreje, ktoré používajú alergici na zmiernenie alergických príznakov."Jednorazovým zákrokom sa však problém nemusí vyriešiť natrvalo. " Je to veľmi individuálne. Sú pacienti, ktorí to podstúpia raz a sliznica sa už nezmnoží a nezväčší sa. Sú však pacienti, ktorí tento úkon podstupujú opakovane väčšinou každý druhý rok," vysvetľuje otorinolaryngológ MUDr. Kučerová.Medzi veľmi časté operácie jednodňovej chirurgie patrí aj plastika nosa –. Nejde len o estetický operatívny zákrok. Ale často sa počas tohto úkonu môže riešiť aj spomínané vykrivenie nosovej priehradky či odstránenie polypov v nose spôsobené hromadením sekrétu z dôvodu opakovaných zápalov."Vplyvom chronického zápalu nosná sliznica zareaguje nielen opuchom, ale i tvorbou spomínaných polypov. Ide o jemné sivasté výbežky zo sliznice ktoré prekážajú v dýchaní a podporujú tvorbu hlienu či bakteriálnych zápalov," hovorí hlavná lekárka Centrum Kramáre Jednodňová chirurgia. "Častými príznakmi bývajú, opakovaná nádcha, stále prechladnutý hlas. Nutnosť operácie sa zisťuje prostredníctvom CT vyšetrenia, ktoré presne určí, ktorá oblasť dutín je postihnutá polypmi," dodáva MUDr. Kučerová.Operácie jednodňovej chirurgie sa môžu realizovať počas celého roka. Najvhodnejším obdobím bývajú chladnejšie mesiace v roku v dôsledku lepšieho priebehu hojenia rán.Viac informácií získate na www.centrumkramare.sk Informačný servis