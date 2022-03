Prezidentka Čaputová navštívila zmodernizované zariadenie pre seniorov v Santovke. Vyzdvihla snahu Patakyovej a vytrvalosť personálu

Ľudský prístup personálu

Dobrá spolupráca s mestom

11.3.2022 (Webnoviny.sk) - K modernizácii a rekonštrukcii zariadenia pre seniorov v Santovke (okr. Levice) dopomohlo unikátne vedenie a dobrá spolupráca s obcou.Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutí s vedením a personálom zariadenia pre seniorov v Santovke ako aj s jeho klientmi.Návštevou chcela poukázať na príklad zlepšovania starostlivosti o seniorov a zároveň vyzdvihnúť úsilie ombudsmanky Márie Patakyovej a význam jej úradu.Ten sa dlhodobo zaoberal danou problematikou, upozorňoval na nedostatky a zároveň navrhoval aj konkrétne kroky na zlepšenie starostlivosti v zariadeniach pre seniorov.Hlava štátu priblížila, že seniori sú v zariadení spokojní najmä s ľudským prístupom personálu. Zariadenie je podľa prezidentky nielen moderné, ale hlavne bezpečné.Obsahuje mnoho zariadení, ktoré monitorujú dym, oheň či pohyb osôb a tiež umožňujú rýchly kontakt zdravotnej služby.Unikátne vedenie zariadenia a dobrá spolupráca s obcou, ktorá je zriaďovateľom zariadenia, pomohla z pohľadu prezidentky k modernizácii, rekonštrukcii zariadenia a dobudovať jeho ďalšiu časť, v ktorej sú samostatné byty pre klientov.Patakyová priblížila, že do zariadenia v Santovke prišli v roku 2019 na neohlásenú návštevu a našli otvorenosť zariadenia aj ľudí, ktorí v ňom pracujú.Ombudsmanka dodala, že na dnešnej návšteve im boli predstavené ďalšie plány do budúcna, ktoré keď sa rozvinú, tak Santovka bude podľa nej mať naďalej unikátny vizuál v slovenských podmienkach. Zariadenie v Santovke vníma ako prísľub pre všetkých starších ľudí, že dôstojné dožívanie je možné aj na Slovensku.Prezidentka sa po návšteve poďakovala aj Patakyovej a pripomenula, že sa ombudsmanke končí päťročné funkčné obdobie. „Vieme, že bola veľmi aktívna v mnohých oblastiach aj v oblasti starostlivosti o seniorov. Veľmi si jej prácu vážim a vysoko ju oceňujem. Tento úspešný príbeh Santovky je súčasťou toho, na čo bola zameraná jej činnosť,“ povedala.Priblížila, že zariadenie vzniklo s pomocou financií Európskej únie a zo strany obce je tu päť percentné kofinancovanie.