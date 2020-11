100 tisíc rúšok pre obce na Spiši, Gemeri, Horehroní a Liptove od ECO – INVESTMENT a.s.

ECO – INVESTMENT a.s.

9.11.2020 (Webnoviny.sk) -"Doba, ktorú teraz žijeme nie je jednoduchá. Už prvá vlna pandémie znamenala pre obce veľkú záťaž. Vtedy sme na pomoc Slovensku vyčlenili viac ako 3 milióny EUR. Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Naša pomoc, či už priama finančná alebo formou distribúcie papierovej hygieny, je zameraná na ochranu zdravia nie len našich zamestnancov, ale aj ich rodín a spoločenstiev, v ktorých žijú. V kontakte sme nie len so starostami obcí, ale aj s predstaviteľmi občianskych združení a ďalších organizácií, ktorým sa snažíme starosti s pandémiou aspoň trochu zmierniť," povedal prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.Holding na Liptove už roky úzko spolupracuje s OZ Ružomberčan. Združenie dostáva pravidelne hygienické potreby nie len pre svojich 10 tisíc členov, ale distribuuje ich aj do okolitých domovov sociálnych služieb. Na Gemeri zase spolupracuje s Občianskym združením OAISR (Občianska Alternatívna Iniciatíva v SR), ktoré pomáha tým najchudobnejším rómskym osadám. "V regióne je viacero osád, ktorých obyvatelia žijú v absolútnej chudobe. Mnohí nemajú žiadne peniaze. Rodiny nemajú prístup k čistej vode, k základným potravinám, o hygienických potrebách ani nehovorím," povedal predseda združenia Vojtech Kökény. Darované rúška tak putovali aj do špeciálnych základných škôl v Rimavskej Sobote, občianskemu združeniu Vienala či do krízového centra v Rimavskej Sobote.Pomoc v podobe darovaných ochranných rúšok ocenil aj Ladislav Zvara, starosta obce Štiavnička: "Aj v tejto neľahkej dobe stále pokračujú nadštandardné vzťahy so spoločnosťou ECO – INVESTMENT, ale aj s OZ Ružomberčan. Na jar, keď nás zasiahla prvá vlna pandémie ale aj teraz, keď sa koronavírus šíri medzi našimi obyvateľmi, nám poskytli ochranné rúška. Je to pre nás veľká pomoc. Rúška budeme mať k dispozícii pre seniorov obce. Chcem poďakovať pánovi Fiľovi za seba, ale aj za občanov Štiavničky, že zdieľa s nami starosti a nezištne aj takouto formou pomáha regiónu." V obci Mýtna v okrese Lučenec využijú darované rúška najmä pre zamestnancov ZŠ Mýtna, školskú jedáleň a ako povedala starostka obce Dana Marková: "podľa potreby aj v Dome smútku a bavlnené rúška rozdáme starším obyvateľom obce. Vážime si tento dar, je to pre nás veľká pomoc."ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis