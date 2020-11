Bratislavčania plánujú po korone viac chodiť pešo a využívať MHD

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2020 (Webnoviny.sk) -Podľa prieskumu agentúry MNForce na reprezentatívnej vzorke 300 Bratislavčanov sa z dôvodu koronavírusu rozhodlo 34 % Bratislavčanov presúvať po meste viac pešo. Tento spôsob dopravy plánuje po pandémii zvýšiť 23 % opýtaných. Podobne, pre koronavírus sa 11 % opýtaných rozhodlo využívať viac MHD a 24 % opýtaných ju po skončení pandémie chce využívať ešte viac. Autom počas pandémie chodí viac 20 % Bratislavčanov, no tento zvyk plánuje zvýšiť len 13 % opýtaných.Bratislavčania majú zároveň radi svoje mesto. Až 85 % súhlasí s názorom, že Bratislava je dobré mesto pre život, ale 72 % si myslí, že Bratislava dnes nie je pripravená na klimatické zmeny a 65 % si nemyslí, že je v Bratislave dostatok zelene. Na druhej strane 78 % respondentov súhlasí, že Bratislava je otvorená inováciám. A práve tie budú hľadať účastníci bratislavského Climathonu už tento víkend, 13. – 15. novembra 2020.Climathon je online podujatie, na ktorom budú účastníci tvoriť riešenia, ktoré môžu pomôcť Bratislave zmierniť dopady klimatickej krízy. Adresovať pritom budú môcť dva problémy. Prvým je otázka, ako motivovať a zapojiť obyvateľov do pretvárania Bratislavy na mesto, ktoré dokáže lepšie zvládať klimatické zmeny. Druhou výzvou je, ako adresovať problém verejnej dopravy a špecificky slabé využívanie ekologických alternatív mestskej dopravy obyvateľmi Bratislavy.Do Climathonu sa môže zapojiť každý, koho táto téma zaujíma a má chuť sa aktívne pripojiť do riešenia problémov mesta. Tímy pozostávajúce z 3 až 7 účastníkov budú mať 48 hodín na to, aby pod vedením skúsených mentorov pretavili svoje nápady do technologických riešení a ďalej ich v rámci tímov spoločne rozvíjali. Najlepšie nápady môžu dostať šancu byť pilotne nasadené a otestované v meste.Pre tímy s najlepšími nápadmi sú prichystané finančné výhry vo výške 7 000 eur.Tímy sa do Climathonu môžu do štvrtku, 12. novembra prihlásiť prostredníctvom stránky: https://climathon.climate-kic.org/bratislava Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapája viac ako 145 miest z 56 krajín sveta. Je to iniciatíva európskej organizácie EIT Climate KIC, ktorá má za cieľ podporovať zavádzanie zelených riešení v rámci EÚ.Informačný servis