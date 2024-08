101 Drogéria prináša na Grape novú festivalovú zónu

6.8.2024 (SITA.sk) - Grape festival 2024 uzavrel produktové partnerstvo so slovenskou spoločnosťou 101 Drogéria, ktorá návštevníkom podujatia ponúkne široký sortiment šitý na ich potreby. V rámci partnerstva bude na festivale k dispozícii špeciálny pop-up store s drogériou, v ktorom návštevníci nájdu tovar, ktorý naozaj využijú počas svojho pobytu na Letisku Trenčín."Na letných hudobných festivaloch je zvýšený dopyt po hygiene a starostlivosti o kožu. Preto sme sa rozhodli umiestniť náš pop-up store hneď vedľa stanového mestečka, aby návštevníci mali ľahký prístup k potrebným produktom, ktoré si buď zabudli pribaliť, prípadne ich v horúcom počasí ocenia alebo ich dokonca urgentne potrebujú. Všetko môžu nakúpiť u nás," približuje Marek Koštrna, marketingový riaditeľ spoločnosti 101 Drogéria. "Naším cieľom je spríjemniť atmosféru a pobyt návštevníkom na Grape s každodennou hygienickou ponukou a zároveň sa priblížiť mladšej cieľovej skupine."Letné festivaly sú už tradične zlatým klincom sezóny a každoročne prilákajú desaťtisíce ľudí na jedno miesto. Zvýšený hygienický štandard by im mal zabezpečiť spomínaný pop-up store s drogériou, v ktorom nájdu produkty starostlivosti o pleť, šampóny, kondicionéry, zubné pasty a kefky, ale aj mydlá, sprchové gély a deodoranty. Jednou z najžiadanejších kategórií na festivaloch sú prípravky slnečnej ochrany, kozmetika po opaľovaní a slnečné okuliare. V ponuke budú tiež produkty dámskej hygieny, dekoratívna kozmetika, repelenty, vlasové doplnky, nalepovacie kamienky, vodou aplikované tetovačky, ľahké letné vône či pánska ochrana. Tovar doplnia dezinfekčné spreje, vlhčené obrúsky, toaletný papier, mikroténové vrecká i náplaste."Nová spolupráca so spoločnosťou 101 Drogéria nielenže zvýši úroveň pohodlia festivalových návštevníkov, ale prispeje tiež k celkovej atmosfére a zážitku z podujatia. Tešíme sa na vás na Grape festivale 2024 a veríme, že aj vďaka tejto novinke bude festivalový pobyt ešte príjemnejší a pohodlnejší," hovorí Ján Trstenský, riaditeľ Grape festivalu, a dodáva, že súčasťou stanového mestečka sú už štandardne sprchy, toalety a cisterny s pitnou vodou.Grape festival 2024 sa uskutoční 9. – 10. 8. 2024 na Letisku Trenčín. Viac informácií nájdete na www.grapefestival.sk Informačný servis