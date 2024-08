Antisemitské prejavy v Česku vlani prudko vzrástli a pribúda cielená agresia, hlási židovská komunita

Dezinfoscéna zaberá

5.8.2024 (SITA.sk) - Počet prejavov antisemitizmus v Česku vlani medziročne vzrástol o 90 percent.Vyplýva to z výročnej správy Federácie židovských obcí (FŽO), podľa ktorej takýchto prejavov výrazne pribudlo po októbrovom útoku militantného hnutia Hamas na Izrael, objavili sa však napríklad aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine.Informuje o tom web spravodajskej televízie ČT24.Federácia vlani zaznamenala 4 328 antisemitských prejavov, pričom rok predtým to bolo 2 277 prejavov. Väčšina, a to 98 %, prípadov bola na internete.Zvýšil sa však aj výskyt antisemitských prejavov vo verejnom priestore, ako napríklad na demonštráciách. Prípadov vandalizmu FŽO zaznamenala za minulý rok šesť.„Stúpa počet prípadov verbálneho násilia, vyhrážania sa a incidentov, ktoré sú adresované konkrétnej osobe alebo inštitúcii. Jednoznačne pribúda cielenej agresie. Drvivá väčšina antisemitských incidentov nemá násilný charakter,“ vysvetlil pre ČT24 predseda FŽO Petr Papoušek.Najčastejším zdrojom antisemitských prejavov bola dezinformačná scéna.Správa FŽO má vyššie čísla ako polícia. Hovorca policajného prezídia David Schön uviedol, že za vlaňajšok evidujú 18 činov z toho šesť bolo na internete a za tento rok do 30. júna to bolo 24 prípadov z toho polovica z internetu.Rozdiely v dátach polície a federácie sú podľa Papouška pre nízky počet nahlásených incidentov.Federácia židovských obcí pracuje z menšej časti s individuálnymi podnetmi dotknutých osôb, z väčšej časti je pracovníci monitorujú otvorené zdroje.