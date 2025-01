11. ročník Česko-Slovenského plesu pod záštitou prezidentov: Spojenie histórie, noblesy a výnimočných zážitkov

Myšlienka autorov Česko-Slovenského plesu Radovana Čaploviča a Lumíra Matiho aj tento rok ožije, podporí vzájomnosť oboch národov a oživí spoločné spomienky.

Česko-Slovenský ples sa uskutoční pod záštitou prezidentov Slovenskej republiky i Českej republiky. Začiatkom februára pripomenie významné míľniky našej histórie, teda 80. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, 175. výročie narodenia prvého prezidenta Československa Tomáša Garrigue Masaryka a 165. výročie narodenie prvého ministerského predsedu ČSR Karla Kramáře. Programovou inšpiráciou slávnostného večera je aj 120. výročie narodenia slávnej dvojice umeleckých osobností Jiřího Voskovce a Jana Wericha, rovnako ako pripomienka 100 rokov od založenia Osvobozeného divadla. Dve výnimočné osobnosti slovenskej a československej kultúrnej scény – Milana Lasicu a Milana Čorbu si účastníci pripomenú pri príležitosti 85. výročia ich narodenia.

„Bude mi cťou, že vás budem môcť sprevádzať večerom spoločne s mojim moderátorskym kolegom Adamom Bardym. Vystupovať bude mnoho známych osobností,“ hovorí Eva Perkausová, moderátorka večera. „Môžete sa tešiť na Janu Krischner, Janka Ledeckého, Annu K., Martina Gyimesiho alebo Rozhlasový Big Band Gustava Broma. Verím, že si tento večer všetci užijeme,“ dodáva moderátor Adam Bardy. Na hlavnom pódiu sa predstavia aj ďalšie skvelé stálice plesu, sólistky Andrea Zimányiová, Ivana Regešová a Zuzana Gamboa, ktoré spoločne so Sláčikovou sekciu Symfonického orchestra Českého rozhlasu vystúpia spolu s rozhlasovým big bandom.

„Čaká nás obrovská udalosť plesovej sezóny. Tešíme sa na vás 1. februára 2025 v Obecnom dome v Prahe na Česko-Slovenskom plese. Spoločne s mojou kapelou vám zahráme tie najväčšie hity a bude to stáť za to,“ pozýva Jana Kirschner. „Veľmi si vážim, že som bol pozvaný a dostal ponuku na vystúpenie na už 11. ročníku Česko-Slovenského ples. Práve tá česko-slovenská vzájomnosť ma na tom baví najviac. Budem hrať piesne, ktoré som nahrával na Slovensku a ktoré majú práve to prepojenie ako napríklad Na ptáky jsme krátkí, Všechno bude fajn, Proklínám, Budu všechno, co si budeš přát. Najviac zo všetkého sa teším z toho, že k tomu dôjde v krásnych priestoroch Obecného domu v Prahe,“ prezrádza Janek Ledecký.

Výnimočný večer budú sprevádzať aj výnimočné kulinárske a barmanské zážitky. O chuťové bunky viac ako šiestich stoviek hostí sa postará exkluzívny cateringový partner plesu, spoločnosť Stones Catering. Novinkou budú signature bary pod vedením najlepších česko-slovenských barmanov, ktorí patria medzi svetové barmanské špičky – Vítězslava Ciroka a Maroša Potůčka.