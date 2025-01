Ľadoví sochári budú opäť súťažiť na Hrebienku, prídu aj tímy z exotickej Kene či Indonézie

Anjeli medzi nami a Svet bez hraníc

14.1.2025 (SITA.sk) - Najzručnejší ľadoví sochári z desiatich krajín mieria do Vysokých Tatier . Už počas nasledujúceho víkendu bude tamojší Hrebienok dejiskom 11. ročníka podujatia Tatry Ice Master . Súťažiaci počas neho vdýchnu život 50-tim tonám ľadu a premenia ich na 35 unikátnych ľadových sôch . Informoval o tom v utorok za organizátorov podujatia Marián Galajda Popri Slovensku, Česku, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku prídu súťažné tímy aj z krajín ako je Veľká Británia, exotická Keňa, Indonézia, Japonsko a Mongolsko."Ľadové sochy, ktoré počas dňa umelci vytvoria, budú od zotmenia nasvietené, čím sa umocní dizajn a krása jednotlivých sôch. Jednu časť sôch budú ľadoví rezbári vytvárať popri budove lanovky a druhá bude umiestnená v druhej kupole vedľa Tatranského ľadového dómu ," informoval manažér horského strediska Vysoké Tatry a zároveň šéf podujatia Lukáš Brodanský Sochári budú spracúvať dve témy, a to Anjeli medzi nami a Svet bez hraníc. O víťazoch rozhodne odborná porota v medzinárodnom zložení. Pôjde o rezbárov či sochárov, medzi ktorými bude za Slovensko Adam Bakoš ako hlavný staviteľ Tatranského ľadového dómu. Ďalšími členmi sú Honza Paďour, Zsolt M. Tóth a Rez Hoffman.Sochy umiestnené v Galérii ľadových majstrov vedľa dómu budú verejnosti prístupné až do skončenia zimnej sezóny, teda do konca apríla 2024. Druhá časť sôch bude ponechaná na otvorenom priestranstve, kým ich počasie neroztopí.Do hlasovania o najlepší tím z desiatich krajín sveta sa môže zapojiť aj verejnosť. V každej prevádzke alebo pokladni budú k dispozícii hlasovacie lístky, ktoré bude po vyplnení potrebné odovzdať do hlasovacej urny umiestnenej na pódiu na Hrebienku. Zo všetkých hlasujúcich budú vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú vecné ceny.Súčasťou podujatia bude aj sprievodný program, pôjde o hry, súťaže, ohňovo ľadovú šou v podaní z jedného z porotcov súťaže - Zsolt M. Tótha. Na pódiu sa predstavia Dara Rolins, Marián Čekovský, Lenka Piešová, rocková kapela Zeus, Melissa Mandy, DJ Thobias a ďalší.