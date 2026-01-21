|
Streda 21.1.2026
Meniny má Vincent
Denník - Správy
117 000 podnikateľov ešte neprijíma bezhotovostné platby. Za mesiac a pol už budú musieť
Tagy: Bezhotovostné platby PR
Zmena najviac ovplyvní živnostníkov, ako sú remeselníci, lekári, kozmetičky a holiči alebo predajcovia na trhoch, ktorí doteraz prijímajú len hotovosť. Bezhotovostné platby sa na ...
21.1.2026 (SITA.sk) - Zmena najviac ovplyvní živnostníkov, ako sú remeselníci, lekári, kozmetičky a holiči alebo predajcovia na trhoch, ktorí doteraz prijímajú len hotovosť.
Bezhotovostné platby sa na Slovensku stávajú absolútnym štandardom nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre obchodníkov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Global Payments, ktorý mapoval názory malých a stredných podnikateľov na Slovensku. Výsledky ukazujú, že podnikatelia reagujú na silný dopyt zákazníkov a pripravujú sa na novú legislatívnu povinnosť.
"Prieskum ukazuje, že povedomie o bezhotovostných platbách medzi obchodníkmi je vysoké, hoci stále existujú medzery. Pre väčšinu obchodníkov však povinnosť ich zavedenia nebude predstavovať zásadný problém, keďže infraštruktúru majú vybudovanú a najmä vnímajú silný dopyt zo strany zákazníkov, ktorý už dávno prekonal legislatívu," hovorí Michal Kitko, Country Manager Global Payments pre Slovensko
Podľa aktuálnych dát už 92 % oslovených obchodníkov na Slovensku prijíma nejakú formu bezhotovostnej platby. Najrozšírenejšou formou ostávajú platobné karty, ktoré ako hlavný spôsob preferuje 51 % obchodníkov, zatiaľ čo kombináciu kariet a QR kódov využíva 23 % prevádzok. Iba 8 % podnikateľov stále funguje výlučne na hotovosti.
Tento trend kopíruje správanie zákazníkov. Viac ako tretina obchodníkov 36 % uvádza, že bezhotovostnú platbu uprednostňuje viac ako 80 % ich zákazníkov. Ďalších 37 % obchodníkov odhaduje, že tento podiel sa pohybuje medzi 60 až 80 % klientov.
Zaujímavým zistením prieskumu je motivácia podnikateľov. Hlavným dôvodom pre zavedenie terminálov nie je primárne vidina vyšších tržieb (tú uviedlo ako hlavný benefit len 10 % opýtaných), ale pohodlie a rýchlosť vybavenia zákazníka. Tento faktor označilo za kľúčový až 64 % obchodníkov.
Medzi ďalšie benefity patrí nižšie riziko krádeží či falzifikátov spojené s hotovosťou (13 %).
"Slováci chcú rýchlosť a pohodlie a výsledky prieskumu vyvrátili mýtus, že práca s hotovosťou je jednoduchšia,” povedal Michal Kitko.
Ignorovanie tohto trendu môže podnikateľov stáť zákazníkov. Prieskum ukázal, že ak prevádzka neponúka možnosť platby kartou, 15 % zákazníkov odíde a nakúpi inde, pričom v Bratislave je toto riziko až trojnásobne vyššie. Ďalších 32 % zákazníkov síce zaplatí hotovosťou, ale do prevádzky sa budú vracať menej často.
Obchodníci, ktorí váhajú alebo odmietajú karty, najčastejšie argumentujú vysokými poplatkami za terminál a transakcie (29 %) alebo jednoducho preferujú prácu s hotovosťou, ktorú považujú (na rozdiel od zákazníkov) za rýchlejšiu (29 %).
Práve zníženie transakčných poplatkov by bolo pre takmer polovicu obchodníkov (48 %) najsilnejšou motiváciou na častejšie využívanie bezhotovostných platieb.
Podnikatelia sa rovnako obávajú technických výpadkov (43 %) a ochrany súkromia/bezpečnosti dát (39 %).
Nový zákon o povinnom prijímaní bezhotovostných platieb vstupuje do účinnosti 1. marca. Od tohto dňa musí každý podnikateľ na Slovensku prijímať platby aj
Bezhotovostne a musí na to mať odpovedajúce technické zabezpečenie - či už platobný terminál alebo iné zariadenie schopné spracovať QR platbu.
"S našim terminálom v mobile GP Tom odstraňujeme potrebu nákupu nového zariadenia. GP tom prijíma karty a taktiež platby QR kódom," dodáva Michal Kitko. "Jednoznačne odporúčame podnikateľom nečakať na zákonnú povinnosť a využiť aktuálnu ponuku až 12 mesiacov bez poplatkov za terminál/aplikáciu pre nových klientov. Vyhnú sa tak situáciám s dlhými radami a stresu.”
O prieskume: Prieskum realizoval Global Research v oktobri 2025 na vzorke 200 malých a stredných obchodníkov na Slovensku formou online panelu.
Dáta o počte podnikateľov od Ministerstva financií.
Zdroj: SITA.sk - 117 000 podnikateľov ešte neprijíma bezhotovostné platby. Za mesiac a pol už budú musieť © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - 117 000 podnikateľov ešte neprijíma bezhotovostné platby. Za mesiac a pol už budú musieť © SITA Všetky práva vyhradené.
