21. januára 2026
Audit ministerstva financií odhalil zneužívanie dotácií mimovládkami, skloňuje sa aj meno Šimečkovej matky
Audit Ministerstva financií SR zameraný na dotácie pre mimovládne organizácie v rokoch 2020 až 2025 preukázal, že mimovládky dotácie zneužívali. Vyhlásil ...
21.1.2026 (SITA.sk) - Audit Ministerstva financií SR zameraný na dotácie pre mimovládne organizácie v rokoch 2020 až 2025 preukázal, že mimovládky dotácie zneužívali. Vyhlásil to po stredajšom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). „Víťazom“ auditu sa podľa ministra stal Projekt Fórum Marty Šimečkovej, matky šéfa opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku.
„Auditné zistenie zistilo pri projektoch tohto občianskeho združenia, že viac ako 130-tisíc eur v zásade bolo zneužitých,“ skonštatoval Takáč s tým, že 69-tisíc eur bolo vyfakturovaných duplicitne.
Spresnil, že suma bola fakturovaná na jednu vec cez jedno ministerstvo a následne cez iné. „Čiže v zásade dvakrát si dali preplatiť to isté,“ vyhlásil Takáč.
Taktiež spomenul neoprávnené čerpanie sumy 64-tisíc eur pri viacerých subjektoch. „Ministerstvo financií bude žiadať vrátenie týchto finančných prostriedkov,“ povedal minister s tým, že v prípade potreby podnikne rezort aj právne kroky.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) ešte v septembri 2025 povedal, že Marta Šimečková spolu s Andreou Pukovou dostali spolu 130-tisíc eur na projekt Stredoeurópske fórum v roku 2021 z troch rôznych zdrojov – z ministerstva spravodlivosti, ministerstva kultúry a Fondu na podporu umenia.
„Z toho si do vlastného vrecka vyúčtovali 87 500 eur. Z projektu sa realizoval jeden rozhovor s Čaputovou o covide a 32 hereckých prejavov o 17. novembri. Pani Šimečková nemala problém si duplicitne až triplicitne vyplatiť tie isté faktúry,“ uviedol Fico.
Podľa premiéra ide o „subvenčný podvod ako hrom“, nebude však podávať žiadne trestné oznámenia. „Budeme však žiadať vrátenie tých peňazí naspäť,“ dodal. Šimečkovú s Pukovou zároveň nazval podvodníčkami.
Vláda dnes vzala na vedomie výsledky rozsiahleho auditu čerpania dotácií a grantov v rokoch 2020 až 2025, ktorý odhalil konkrétne porušenia finančnej disciplíny. Zároveň poukázal najmä na systémový problém, a to absenciu centrálnej evidencie verejných financií.
Zamestnanci ministerstva financií analyzovali viac než 712-tisíc záznamov v celkovom objeme 23,7 miliardy eur. Následne vybrali vzorku subjektov na hĺbkovú kontrolu na základe rizikových kritérií, ako bol počet poskytovateľov financií, časové prekrývanie podpôr či medializované podozrenia. Vládne audity sa napokon zamerali na 26 subjektov a preverili výdavky vo výške 47,4 milióna eur, čo predstavuje približne 0,2 percenta z celkového objemu analyzovaných financií.
Výsledky ukázali, že porušenie finančnej disciplíny sa týkalo šiestich prijímateľov, u ktorých audítori identifikovali 22 nedostatkov, z toho 17 finančných s vysokou závažnosťou. Celková suma sporných výdavkov presiahla 236-tisíc eur, teda približne pol percenta z kontrolovaného objemu. Išlo najmä o duplicitné čerpanie prostriedkov, neoprávnené nárokovanie výdavkov či nedodržanie zmluvných podmienok, napríklad povinného spolufinancovania.
Medzi subjektmi, pri ktorých audity zistili porušenia, sa nachádzajú viaceré občianske združenia, ale aj podnikateľské subjekty a samospráva. V prípade viacerých prijímateľov, ako sú združenia Post Bellum SK, Projekt Fórum či divadlo Pôtoň, bude ministerstvo financií podávať podnety na začatie správneho konania podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy s cieľom vymáhania finančných prostriedkov a uloženia sankcií. Audity niektorých projektov pritom stále pokračujú, keďže preverovanie čerpania dotácií za posledné roky ešte nebolo ukončené.
Vyjadrenie Takáča k zisteniam auditu
Zdroj: SITA.sk - Audit ministerstva financií odhalil zneužívanie dotácií mimovládkami, skloňuje sa aj meno Šimečkovej matky © SITA Všetky práva vyhradené.
