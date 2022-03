13. marca v bratislavskom MMC vystúpia The Pineapple Thief s Gavinom Harrisonom

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Po 12 štúdiových albumoch a s jedným z najlepších rockových bubeníkov akého môžete vo svete zohnať sa "zlodej ananásov" predstaví premiérovo aj u nás.Hviezdny inštrumentalista Gavin Harrison je známy zo svojho pôsobenia v skupinách PORCUPINE TREE a KING CRIMSON. Keď sa Gavin k ananásovým zlodejom v roku 2016 pridal, bol to signál, že melanchóliou nasiaknutí progrockoví briti chcú svoje umelecké ambície povýšiť na vyššie méty. Harrison sa prvý krát predstavil na nahrávke z roku 2016 "Your Wilderness". Bruce Soord ako hlavný skladateľ vedie skupinu s jasnou koncepciou a ich hudba predstavuje osobitou formu náladového a moderného prog rocku.Facebook: https://www.facebook.com/thepineapplethief The Pineapple Thief vystúpia v zložení:Bruce Soord - gitara, spevJon Sykes - basa, spevSteve Kitch - klávesyGavin Harrison - bicieVstupenky sú dostupné online tu: https://www.ticketportal.sk/event/The-Pineapple-Thief/?ID_partner=60 Ako špeciálny hosť sa predstaví skupina Trope z Los Angeles so speváčkou Dianou Studenberg a gitaristom, producentom Moonheadom. Trope od roku 2017 koncertujú po USA aj Európe a v minulom roku nahrali debutový album ‘Eleutheromania’. Na albume spolupracoval ako zvukový majster Mike Fraser (AC/DC, Aerosmith, Metallica…)Informačný servis