Pomôcť Ukrajine môže verejnosť aj v online aukcii súčasného umenia

Viac ako 100 slovenských umelcov sa zapojilo do občianskej iniciatívy Umením za mier. Vizuálni umelci, dizajnéri i módni návrhári vyjadrujú podporu Ukrajine svojou tvorbou, ich diela si môžu záujemcovia vydražiť do 8. marca na benefičnej online aukcii, ktorá prebieha na webe aukčnej spoločnosti SOGA. "Iniciatíva vznikla s cieľom podporiť Ukrajincov, vyjadriť im solidaritu a finančne im pomôcť, budeme tak robiť cez neziskovú organizáciu Človek v ohrození," informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii predstaviteľky iniciatívy, pod ktorú sa podpísali aj výkonná riaditeľka Slovak Fashion Council Zuzana Bobíková či maliarky Tero Abaffy a Ivana Šáteková.





"Chceme ukázať, že na Slovensku nie je kultúra mŕtva, existuje a má svoj hlas, hlas mieru," uviedla pre TASR módna aktivistka Babsy Jagušák. Iniciatíva podľa nej vznikla hneď deň po ruských útokoch na Ukrajinu a v krátkom čase, za necelé štyri dni, spojila vyše stovky umelcov - maliarov, sochárov, dizajnérov. "Všetci prispeli svojimi dielami bez nároku na honorár, všetci to robíme z presvedčenia, že chceme pomôcť Ukrajine. Sto percent z výťažku poputuje na neziskovú organizáciu Človek v ohrození," podčiarkla PR manažérka iniciatívy, ktorá chce pokračovať a vyvíjať aktivity aj po skončení sa online aukcie.Umelecké diela, ktoré nevydražia, majú byť súčasťou predajnej výstavy. "Prebehli prvé rokovania s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, takisto nás podporuje magistrát a Bratislava mesto, máme už predstavu, kde by sa výstava mohla konať, aktuálne rokujeme s niekoľkými majiteľmi priestorov," dodala Jagušák.Z iniciatívy, ktorá už má aj svoju doménu umenimzamier.sk, chcú jej predstaviteľky vytvoriť platformu na dlhodobú pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. "Chceme z toho urobiť webstránku s rôznymi informáciami, možno aj druhú aukciu. Prihlásili sa mnohí ďalší umelci, ktorí by chceli prispieť. Radi by sme vytvorili dlhodobý podporný mechanizmus, aby pomoc bola systematická," poznamenala Jagušák.Do charitatívnej online aukcie svojimi dielami prispeli napríklad výtvarníci Erik Binder, Viktor Frešo, Erik Šille, Andrej Dúbravský, Dorota Sadovská, Svetlana Fialová či Lucia Tallová. Okrem obrazov, grafík a fotografií môžu dražitelia získať aj dizajnérske kúsky od módnych tvorcov Borisa Hanečku, Marcela Holubca W., Lenky Sršňovej, Michaely Bednárovej – Puojd. Mladých dizajnérov zastupuje napríklad Pavol Dendis či Lukáš Krnáč.