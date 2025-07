14 rokov kávy: Z detskej izby na najväčší e-shop s kávou na Slovensku

30.7.2025 (SITA.sk) - Slovensko je známe svojou láskou ku kvalitnej káve a jednou z najvýraznejších značiek na tomto trhu je pražiareň kávy COFFEEIN , ktorá už 14 rokov prináša svojim zákazníkom to najlepšie z celého sveta. Za ich úspechom stojí nielen vášeň pre kávu, ale aj neustála snaha o vzdelávanie trhu a osobné návštevy farmárov v krajinách, kde sa káva pestuje. Dnes je COFFEEIN najväčším e-shopom s výberovou kávou praženou na Slovensku a oslavuje už svoje 14. narodeniny. Oslavovať spolu s nimi pozývajú aj Vás skvelými zľavami a akciami.Od svojho vzniku sa pražiareň zameriavala na to, aby priniesla zákazníkom nielen vynikajúcu chuť, ale aj hlbšie pochopenie kávy ako kultúrneho a ekonomického fenoménu. Na ich blogu o káve si aj vy viete prečítať a naučiť sa o procese praženia, správnej príprave kávy a rôznych druhoch kávových zŕn a metód spracovania.,,Keď som začal predávať kávu cez internet z mojej detskej izby, ani sa mi nesnívalo, že po 14 rokoch ma moja Váše užíví a s mojimi kolegami to dotiahneme tak ďaleko." začal rozhovor Peter Szabó, zakladateľ pražiarne.Jedným z kľúčových faktorov úspechu spoločnosti COFFEEIN je ich osobný prístup. Peter Szabó pravidelne cestuje do pestovateľských krajín v oblasti Latinskej Ameriky, Vietnamu či Indonézie, kde nadväzuje osobné kontakty s farmármi a dôkladne preveruje kvalitu kávy priamo pri zdroji. Tento prístup zaručuje, že každé zrnko, ktoré dorazí do ich pražiarne, spĺňa najvyššie štandardy kvality."Cesty za farmármi sú pre nás kľúčové. Nielenže nám umožňujú vybrať tie najlepšie kávy, ale aj podporujú férový obchod a udržateľné pestovanie kávy," uvádza zakladateľ spoločnosti Peter Szabó. Kávu nevnímame ako obyčajnú komoditu ale ako umelecké dielo, ktoré má svôj príbeh od zasadenia kávovnikov cez praženie až po ich odoslanie k našim zákazníkom. Chceme, aby naši zákazníci vedeli, že každá šálka našej kávy je výsledkom tvrdej práce a oddanosti mnohých ľudí. Preto stále hovoríme, že v každom balíčku našej kávy sa ukrýva príbeh a našou úlohou popri pražení kávy je priblížiť ten krásny príbeh našim zákazníkom" pokračuje v rozhovore Peter.Dôležitým aspektom úspechu spoločnosti je aj tvrdá práca celého tímu. Peter je certifikovaným pražiarom SCA roasting professional a v tomto roku vyhral aj súťaž pražiarov kávy - Slovak Roasting Masters. Vďaka ich odbornej zručnosti a oddanosti sa spoločnosti podarilo získať verných zákazníkov po celom Slovensku a zahraničí.Pražiareň kávy COFFEEIN sa za 14 rokov stala synonymom pre kvalitu a odborné znalosti v oblasti kávy. Spoločnosť je hrdá na svoje úspechy a teší sa na ďalšie roky, počas ktorých bude pokračovať v svojej misii prinášať na Slovensko najlepšiu kávu z celého sveta a rozprávať príbehy farmárov a ich kávy.Pri príležitosti svojho 14. výročia prináša COFFEEIN zľavy vo vyške 14 % so zľavovým kódoma pri nákupe nad 70 eur veľa darčekov aj pre našich čitateľov. Okrem toho môžete vyhrať aj automatický kávovar DeLonghi. Navštívte ich e-shop s kávou www.coffeein.sk a spoznajte ich jedinečné kávy z celého sveta pražené na Slovensku.Informačný servis