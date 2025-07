Optimalizácia Slovenskej pošty vyvolala množstvo reakcií, cieľom je však zlepšenie služieb a ušetrenie času

Poštové služby doma

Najhustejšia sieť v Európe

Menej pobočiek, lepšie služby

30.7.2025 (SITA.sk) - Odkedy Slovenská pošta oznámila optimalizáciu siete v krajských mestách, objavilo sa množstvo reakcií. Niektoré racionálne, iné emotívne. Ozvali sa najmä tí, ktorým sa nepáči predstava, že najbližšia pobočka bude o pár ulíc ďalej. No ak sa pozrieme na realitu očami ľudí z takmer 2-tisíc slovenských obcí, ktoré nikdy poštu nemali, zistíme, že vzdialenosť nemusí byť prekážkou.Najmä nie v čase, keď mnohé poštové služby doslova prichádzajú k vám domov. Slovenská pošta prechádza modernizáciou. Tisíce Slovákov už roky využívajú služby pošty bez toho, aby vkročili na pobočku. Balík vybavia cez appku, list im zoberie doručovateľ, dôchodok donesie poštárka.A čo doporučená zásielka, s ktorou vás poštár nezastihol doma? Ani žltý lístok už nemusí byť problém. Cez mobilnú aplikáciu, web, alebo Zákaznícke centrum môžete požiadať o opätovné doručenie, presmerovanie na inú adresu, do práce, na inú pobočku, ktorej otváracie hodiny vám vyhovujú viac a obyčajnú zásielku si môžete nechať doručiť do BalíkoBOXu. Riešením je aj splnomocnenie. Takto môžete poveriť až 3 osoby, ktorým dôverujete, a ktoré preberú akúkoľvek zásielku za vás.Aplikácia Slovenskej pošty vám dnes ukáže, kde sú najbližšie pobočky, aké sú ich otváracie hodiny a koľko ľudí v nich práve čaká. Cez aplikáciu môžu zákazníci sledovať zásielku v reálnom čase, podľa ju bez čakania na pošte, zmeniť dátum doručenia či predĺžiť uloženie zásielky na pošte. Optimalizácia pobočkovej siete vyvolala diskusiu, no pri pohľade na čísla je realita jasná.Slovenská pošta má dnes 1 365 pobočiek – najviac spomedzi všetkých poskytovateľov služieb občanom. Ide o najhustejšiu sieť v Európe. V niektorých mestských častiach, kde boli tri pošty v okruhu niekoľkých stoviek metrov, dnes ostane jedna – zato s jednotnými otváracími hodinami, ktoré budú dlhšie a posilnenými priehradkami. V krajských mestách, kde dochádza k zmenám, je vzdialenosť k náhradnej pobočke väčšinou 1 až 3 km.Prístupnosť služieb pre starších ľudí a matky s deťmi je oprávnená téma. No v krajských mestách majú mnohé tieto skupiny zabezpečený pohodlný prístup – či už vďaka MHD, možnostiam splnomocnenia alebo rozšírenému doručovaniu domov. Navyše, pre porovnanie: obyvatelia obcí, kde pošta nikdy nebola, bežne dochádzajú 5 – 15 km. Bez televíznych štábov a petícií.„Svet sa mení. Náš spôsob života, komunikácie aj vybavovania záležitostí sa digitalizuje. Slovenská pošta tieto zmeny reflektuje – modernizáciou služieb, rozšírením možností pre doručovanie, mobilnou aplikáciou a zefektívnením prevádzky. Cieľom nie je sťažiť život ľuďom, ale priblížiť sa im tam, kde skutočne žijú – doma, online, na cestách. Konečný výsledok? Menej pobočiek, no lepšie služby. Pošta, ktorá vám nezaberie čas – ale vám ho ušetrí,“ uviedla Slovenská pošta.