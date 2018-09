15-ročný Matej z Považskej Bystrice odišiel do školy a už sa nevrátil

Policajti z Považskej Bystrice žiadajú verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 15-ročnom Matejovi Kristiánovi Peckovi z Považskej Bystrice. Nezvestného naposledy videla jeho matka vo štvrtok 12. septembra 2018 ráno o 7.30 hodine v mieste bydliska. Odišiel z domu do školy na horskom bicykli modrej farby a odvtedy sa nikomu zo svojej rodiny neozval a nepodal o sebe žiadnu správu. Foto: TASR – KR PZ Trenčín Foto: TASR – KR PZ Trenčín

Považská Bystrica 13. septembra (TASR) - Policajti z Považskej Bystrice žiadajú verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 15-ročnom Matejovi Kristiánovi Peckovi z Považskej Bystrice.Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová, nezvestného naposledy videla jeho matka 12. septembra ráno o 7.30 hodine v mieste bydliska. Odišiel z domu do školy na horskom bicykli modrej farby a odvtedy sa nikomu zo svojej rodiny neozval a nepodal o sebe žiadnu správu.Matej Kristián Pecko je vysoký 186 centimetrov štíhlej postavy. Má rovné blond vlasy po bokoch ostrihané nakrátko a hnedé oči. Oblečené mal krátke nohavice šedej farby s červeným lemovaním, obuté mal čierne tenisky so zelenými prvkami a so sebou mal tmavý ruksak.doplnila polícia.