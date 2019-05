15 rokov Slovenska v EÚ: Slováci sa ešte nikdy nemali lepšie

Škoda, že sme prudký rast sčasti „prejedli“ a nedostatočne znížili svoj dlh

BRATISLAVA 6. mája (WebNoviny.sk) - Slovensku 15 rokov členstva v EÚ prospelo nielen ekonomicky, ale aj z hľadiska kvality života. Počas tohto obdobia sme sa ekonomicky výrazne priblížili nielen priemeru únie, ale aj susednému Česku.väčšinu času bol rast cien na Slovensku nižší ako v únii.Slovenská ekonomika za posledných 15 rokov narástla výrazne rýchlejšie ako u susedov. Kým Maďarsko zvýšilo HDP o 3 000 eur na hlavu, Česko o 4 800 eur a Poľsko o 5 100 eur, Slovensko dokázalo narásť až o 6 000 eur. Vyšším tempom v celej EÚ narástli len štyri ekonomiky (Írsko, Malta, Švédsko, Nemecko). Aj keď sa Slovensko na rozdiel od Čiech reálne priblížilo k priemeru EÚ, do ekonomického „dobehnutia“ únie nám ešte kus chýba: kým HDP na osobu na Slovensku dosahuje 15 600 eur, priemer EÚ je 28 200 eur.a rozdiel sa v posledných rokoch ešte prehlbuje (z 2,7 percentuálnych bodov v roku 2007 na 4,6 v roku 2018). Česká republika dokonca niekoľkokrát počas posledných 15 rokov vykazovala najnižšiu mieru nezamestnanosti v celej EÚ. Slovensko malo počas 13 z 15 rokov nezamestnanosť nad priemerom EÚ (najväčší rozdiel +3,94 %.v roku 2012),Svedčí o tom vývoj štátneho dlhu, ktorý narástol zo 40,6 % len na 50,9 % HDP. Priemer EÚ totiž narástol za rovnaké obdobie zo 60,9 na 81,6 %, čiže dvojnásobným tempom ako na Slovensku.Je to aj vďaka prebytkovému rozpočtu a vyšším príjmom nad plán, ktoré však Česko na rozdiel od Slovenska takmer vôbec neprejedlo.Česká republika aj Slovensko zažili po vstupe do únie výrazné zmeny tempa inflácie, v posledných rokoch však došlo k stabilizácii.Analytici CETA a TopForex okrem makroekonomiky porovnávali aj vývoj ďalších ukazovateľov, dôležitých pre kvalitu života. Podľa Svetovej banky sa priemerný vek dožitia obyvateľov na Slovensku od vstupu do EÚ zvýšil zo 73,96 na 76,56 rokov a pomaly sa približuje k priemeru EÚ (80 rokov).V roku 2018 sa ČR nachádzala na 34. mieste a Slovensko až na 44. Naopak, vnímanie korupcie sa v oboch krajinách vyvíja priaznivo. V indexe korupcie od Transparency International si ČR v rokoch 2004-2018 polepšila o 17 bodov a Slovensko o 10 bodov. Česko nám „odskočilo“ najmä v posledných dvoch rokoch.„Na základe makroekonomických údajov si dovolím tvrdiť, že členstvo v EÚ má na Slovensko pozitívny dopad,“ komentoval výsledky Ivor Lehoťan, výkonný riaditeľ TopForex a dodáva: „Je tiež nesporným faktom, že Slováci sa nikdy v histórii nemali lepšie ako v súčasnosti.“TopForex je registrovaná obchodná značka Goldenburg Group Limited, čo je cyperská investičná firma (CIF), spadajúca pod dohľad a reguláciu Cyperskej komisie pre burzy a cenné papiere (CySEC) s CIF Licenciou číslo 242/14. Viac na www.topforex.com Cieľom činnosti CETA - Centra ekonomických a trhových analýz, z. ú., Je analyzovať trhové, sociálno-ekonomické a politické javy v Českej republike a upozorňovať na ich dopady. Dôležitosť poznania vo vymedzených oblastiach je činnosťou CETA akcentovaná najmä osobám so záujmom o fungovanie trhov a ekonomiky. Zameriavame sa na výskumné otázky súvisiace s procesmi regulácie, bariérami ekonomického rastu, tvorbou blahobytu a rozvojom ekonomickej slobody v Českej republike. O týchto problémoch a ich o príčinách, dôsledkoch a možnostiach nápravy zlyhania inštitucionálneho prostredia v Českej republike i Európskej únii sa snažíme verejnosť informovať prostredníctvom najrôznejších vzdelávacích projektov, štúdií, prednášok a článkov.Inzercia