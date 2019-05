Berlusconiho po operácii čreva prepustili z nemocnice

Na archívnej snímke Silvio Berlusconi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 6. mája (TASR) - Bývalého talianskeho premiéra a mediálneho magnáta Silvia Berlusconiho prepustili v pondelok z nemocnice, kde sa podrobil operácii čreva. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.povedal novinárom 82-ročný Berlusconi po tom, ako opustil nemocnicu San Raffaele v Miláne.uviedol Berlusconi.Trojnásobného premiéra hospitalizovali v utorok s akútnou bolesťou brucha, kvôli čomu musel vynechať míting svojej strany Forza Italia pred voľbami do Európskeho parlamentu.Berlusconi bol ministerským predsedom za svoju stredopravicovú stranu Forza Italia v rokoch 1994-2011. Napriek jeho pravidelným konfliktom so zákonom a zdravotným problémom - vrátane operácie srdca pred troma rokmi - si Berlusconi vyslúžil prezývku "nesmrteľný" pre svoju politickú dlhovekosť.Forza Italia je momentálne v opozícii, pričom v 630-člennej dolnej komore talianskeho parlamentu jej patrí 105 kresiel.Aj napriek zdravotným problémom Berlusconi začiatkom roka oznámil, že sa chystá kandidovať v nadchádzajúcich voľbách do EP, ktoré sa v Taliansku uskutočnia 26. mája. Na pôde EP chce podľa vlastných slov vyvolať diskusiu oBerlusconiho tridsaťročnú politickú kariéru sprevádzajú mnohé korupčné či sexuálne škandály. V roku 2013 ho usvedčili z daňových únikov, čo viedlo k jeho vylúčeniu z hornej komory talianskeho parlamentu i pôvodne šesťročnému zákazu zastávať akúkoľvek volenú funkciu, ktorý mu milánsky súd zrušil vlani na základe expremiérovhoAko poukazuje agentúra DPA, Berlusconi ostáva na talianskej politickej scéne aktívnou, no už marginalizovanou postavou. Na poste lídra pravice ho totiž zatienil šéf Ligy Severu Matteo Salvini.