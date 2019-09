15. septembra uvedie RTVS premiéru SANCTA MARIA

Foto: Slovenský spevácky zbor ADOREMUS Foto: Slovenský spevácky zbor ADOREMUS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (OTS) - Slovenský spevácky zbor ADOREMUS má dlhoročnú spoluprácu s RTVS pre ktorú realizoval celý rad duchovno-umeleckých televíznych programov ako napríkladV týchto dňoch pripravil ADOREMUS v spolupráci s agentúrou VŠEHOMÍR v réžii Miroslava Bartoša hudobnú program, ktorý premiérovo uvedie RTVS na sviatok Sedembolestnej Panny MárieV podaní umeleckých telieszaznejú v úpravepre zbor, sólo a orchester so sólistomobľúbené piesneV relácii sa sprítomnia aj viaceré sakrálne umelecké artefakty z prostredia významných mariánskych pútnických svätýň na Slovensku:Obohatením budú aj diela zo zbierok SNG, expozície vo Zvolenskom zámku.Mariánske piesne, výtvarné umelecké stvárnenie Božej Matky, či iné umelecko-historické a architektonické sakrálne pamiatky aj dnes obdivuhodným a rozmanitým spôsobom upriamujú na fakt, že už naši predkovia od nepamäte vzývali Máriu ako svoju Ochrankyňu, Pomocnicu či Orodovnicu. Úcta k Preblahoslavenej bola známa aj u Starých Slovákov na Veľkej Morave a podobne aj Uhorské kráľovstvo sa nazývalo. Dnes nenájdeme vo svete krajinu, ktorá by vzhľadom na veľkosť svojho územia počtom prekonala živé mariánske pútnické miesta, kostoly či kaplnky zasvätené Panne Márii, ako práve na Slovensku (až 1762).Záberyuvádzajú televízneho diváka aj do súčasnosti. Na požehnané miesto, kam Slováci radi putujú – na. Tu sa nachádza aj najväčšia socha Matky Božej v strednej Európe. Toto nové duchovné centrum je v dnešných časoch živým a dojímavým svedectvom zbožnosti slovenského národa, ale aj pestovania mariánskeho kultu.Jozef Vrábelscenárista a producent