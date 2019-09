Via Iuris sa obáva, že vyhlásenie chránených území bude trvať dlho

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. septembra (TASR) - Novela zákona o ochrane prírody spôsobí, že vyhlásenie chránených území bude podľa nových pravidiel trvať dlho, obáva sa občianske združenie Via Iuris. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vysvetľuje, že pozmeňujúci návrh udeľovania výnimiek sa netýka novely ako celku.'Prevyhlasovanie' národného parku bude podľa Via Iuris trvať dlhšie.uvádza právnik spolupracujúci s Via Iuris Imrich Vozár.MŽP vysvetľuje, že pozmeňujúci návrh udeľovania výnimiek sa netýka novely ako celku, ale len jedného paragrafu. "povedal hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák. Pripomína, že zákaz plošných výrubov či právo záväzného stanoviska štátnych ochranárov pri výruboch, výstavbe, tak ako aj používanie postrekov v dnešných národných parkoch, sa nemení.vraví Ferenčák.Neziskové organizácie SOS/BirdLife Slovensko a Svetový fond na ochranu prírody Slovensko na sociálnych sieťach uviedli, že budú sledovať, ako sa novela zákona uplatní v praxi.Lesoochranárske zoskupenie VLK avizuje, že ak schválenú novelu zákona o ochrane prírody podpíše prezidentka Zuzana Čaputová, podá žalobu proti Slovensku na európsky súdny dvor pre porušenie legislatívy.V ochrane národných parkov prináša od 1. januára 2020 podľa MŽP dôležité zmeny. Podľa schválenej novely má byť teda náhodná ťažba nezákonná. Po novom bude tiež potrebný súhlas štátnych ochranárov pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch. Týka sa to napríklad ťažby dreva, výstavby, výkopov zeminy alebo zásahov do vodných tokov. Podľa novely majú súhlas na výrub drevín mimo zastavaného územia obce vydávať okresné úrady, a nie obce ako doteraz, pričom to má byť podľa envirorezortu podmienené súhlasom Štátnej ochrany prírody SR. Novela tiež umožňuje vyznačiť územie, v ktorom sa bude možné pohybovať aj mimo vyznačeného chodníka.