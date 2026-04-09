150 rokov múzejnej tradície v Poprade
Práve v tomto období sa výraznou osobnosťou formovania kultúrneho života regiónu stal Dávid Husz - podnikateľ, mecenáš a jeden z hlavných iniciátorov založenia spolkového múzea Uhorského karpatského spolku ...
9.4.2026 (SITA.sk) - Práve v tomto období sa výraznou osobnosťou formovania kultúrneho života regiónu stal Dávid Husz – podnikateľ, mecenáš a jeden z hlavných iniciátorov založenia spolkového múzea Uhorského karpatského spolku (UKS) v roku 1876. Jeho neúnavná podpora, osobné nasadenie a vízia významne prispeli k tomu, že myšlienka múzea sa postupne pretavila do konkrétnej podoby.
Prvé zbierky UKS boli uložené na viacerých miestach v Kežmarku, no otázka stáleho sídla sa čoskoro stala predmetom sporov medzi členmi spolku z Veľkej a Popradu. Rozhodnutie muzeálnej komisie z roku 1881 podporiť výstavbu múzea v Poprade otvorilo cestu k zásadnému kroku – Dávid Husz daroval na tento účel pozemok s rozlohou 2 hektáre, finančné prostriedky a zaviazal sa dlhodobo podporovať získavanie zbierok i prevádzku múzea. Spolu s manželkou prisľúbili každoročný príspevok vo výške 200 zlatých a na vlastné náklady zabezpečili oplotenie pozemku.
Napriek tomu sa v radoch spolku stupňovala nespokojnosť, keďže otázky múzea zatláčali do úzadia ďalšie aktivity UKS. Husz preto v rokoch 1883 a 1885 listami vyzýval vedenie spolku na aktívnejšiu podporu výstavby samostatnej budovy a rozširovania zbierok. K listom pripojil subskripčné hárky, ktoré umožnili zapojiť širšiu verejnosť do financovania projektu. Jeho vytrvalosť napokon priniesla výsledok – 22. júla 1885 bol slávnostne položený základný kameň budovy Karpatského múzea v Poprade.
Múzeum otvorilo svoje brány verejnosti 6. augusta 1887. Disponovalo štyrmi odbornými oddeleniami – mineralogickým, botanickým, zoologickým a turisticko‑etnografickým. Na tvorbe expozícií sa podieľali významné osobnosti ako Alexander Münich, Samuel Weber, Karol Wünschendorfer či František Dénes.
Karpatské múzeum sa rýchlo stalo reprezentatívnou inštitúciou regiónu a svoje zbierky úspešne prezentovalo aj na medzinárodných výstavách, kde získalo viacero ocenení. Založenie múzea nadväzuje na túto pozoruhodnú tradíciu a pripomína, že kultúrne dedičstvo vzniká vďaka odvahe, vytrvalosti a vízii ľudí, ktorí veria v jeho hodnotu.
Pri príležitosti 150. výročia založenia múzea si Podtatranské múzeum v Poprade túto udalosť pripomenie slávnostným programom. Jeho súčasťou bude inaugurácia poštovej známky vydanej Slovenskou poštou a. s., vydanie publikácie o zbierkach múzea a výstava venovaná jeho najvýznamnejším akvizíciám.
"Vznik múzea v Poprade je dôkazom, že vytrvalosť jednotlivca môže zásadne ovplyvniť kultúrne dejiny regiónu. Bez osobného nasadenia a mecenášstva Dávida Husza by múzeum v Poprade nevzniklo," uviedla riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade Zuzana Homolová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 150 rokov múzejnej tradície v Poprade © SITA Všetky práva vyhradené.
