 24hod.sk    Z domova

08. apríla 2026

Pellegrini na Slavíne varoval pred nenávisťou, pripomenul cenu víťazstva nad fašizmom – VIDEO


Nebuďme ľahostajní k ľudskému utrpeniu ani k zneužívaniu vojenskej sily a nátlaku, ktoré napokon vždy prinášajú bolesť. Vyzval v stredu prezident SR Peter Pellegrini ...



sni mka obrazovky 2026 04 08 o 16.34.06 676x332 8.4.2026 (SITA.sk) - Nebuďme ľahostajní k ľudskému utrpeniu ani k zneužívaniu vojenskej sily a nátlaku, ktoré napokon vždy prinášajú bolesť. Vyzval v stredu prezident SR Peter Pellegrini počas pietneho aktu pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Bratislavy na vojenskom pamätníku Slavín. Zároveň zdôraznil, že víťazstvo nad fašizmom sa rodilo ťažko a za cenu najvyšších obetí.


„Jazvy, ktoré vojna zanechala na tvári našej krajiny, našich miest, a na telách i dušiach ľudí, sa hojili veľmi dlho,“ uviedol Pellegrini. Pripomenul tiež význam historickej pamäti a rešpektu voči obetiam vojny. „Nezabúdajme na toto vojnové utrpenie. A nezabúdajme ani na cenu, ktorou bolo vykúpené,“ doplnil.

Hlava štátu upozornila na dôležitosť zachovania historickej pravdy. „Nie je dôvod, aby problémy súčasného sveta vrhali tieň na pamiatku našich osloboditeľov, na ich hrdinstvo. Nie je dôvod spochybňovať ich zásluhy,“ poznamenal. Históriu je podľa neho potrebné vnímať ako varovanie pred opakovaním jej temných stránok a ako memento vedúce k uvedomeniu si spoločnej zodpovednosti. „Je našou morálnou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sa skončilo utrpenie ľudí, na ktorých vojna dolieha dnes,“ dodal.

Prezident SR vyzval na citlivosť voči prejavom nenávisti v spoločnosti. „Buďme ostražití, ak sa nenávisť, pohŕdanie či predsudky predierajú do nášho verejného priestoru. Práve to boli otrávené pramene, z ktorých vytryskla krutosť a nemilosrdnosť, aby svet uvrhla do katastrofy,“ upozornil. Zároveň poukázal na potrebu chrániť mier a bezpečie ako základné hodnoty. „Nech je Slovenská republika vždy miestom bezpečia a nech Slovenská republika vždy bojuje za mier všade, kde sa to dá,” uzavrel Pellegrini.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini na Slavíne varoval pred nenávisťou, pripomenul cenu víťazstva nad fašizmom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

