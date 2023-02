17.diel fenomenálne série Denník odvážneho bojka + SÚŤAŽ

A pozor! Všetci žiaci na Slovensku sa môžu pustiť do súťaže s novým bojkom a vyhrať parádne ceny. Stačí vymyslieť krátky zábavný text pesničky, ktorý potom zhudobní profi skupina! Viac o súťaži nižšie v článku.

Greg Heffley zisťuje, že cesta k sláve nie je prechádzka ružovou záhradou. Už mu pár pokusov stať sa nesmrteľným a slávnym nevyšlo, a to ani s pomocou kamoša Rowleayho.

Keď sa rozhodne pomáhať kapele Plný mechúr, ktorú založil jeho starší brat Rodrick, vôbec nevie, čo ho čaká. Rýchlo však zistí, že k rokenrolovému životnému štýlu patria aj takmer prebdené noci, hádky medzi členmi kapely a problémy s peniazmi.

Rodrick chce urobiť z členov kapely skutočné rockové hviezdy, ale nedarí sa mu. Fotenie kostýmoch nedopadne dobre...a tak sa zapoja do súťaže v miestnom autosalóne: vyhráva ten, kto udrží najdlhšie na aute aspoň jednu ruku.

Viete asi, ako to dopadne.

Ďalší pokus ako možno preraziť – kapela sa rozhodne využiť sociálne siete na svoje promo. Videá o nehodách, zranenia...hmm, to nie, určite urobia dieru do sveta poriadnym hudobným klipom.

Stane sa z Rodrickovej kapely s Gregovou pomocou legenda, za ktorú sa pokladá? Alebo tá bublina praskne ako preplnený mechúr?

Preplnený mechúr je opäť vydarený diel obľúbenej série, hoci v nej Greg hrá menšiu úlohu na rozdiel od ostatných častí. Ale prihodí sa všeličo... zmrzlinové auto a pieseň kapely v uliciach... vystúpenie na streche budovy... hranie v bar micva...predaj merchu...festival. A do toho všetkého omyly, nedorozumenia, trápne situácie, nešťastné náhody.

Siahnite po novej časti Denníka odvážneho bojka a máte o zábavu postarané. Vychádza v edícii Stonožka vydavateľstva Ikar.

SÚŤAŽ S ODVÁŽNYM BOJKOM

VYHRAJTE 300 € v knihách pre svoju triedu!

Zapojte sa s vašou triedou do súťaže s odvážnym bojkom a vymyslite vlastný zábavný text piesne na tému Preplnený mechúr!

Z tohto textu sa môže stať ozajstná pieseň! Výherný text bude totiž zhudobnený skutočnou skupinou!

• Vytvorte zábavný text piesne na tému Preplnený mechúr v rozsahu 4 veršov (1 strofa)

• Vyplňte údaje na stránke www.dennikdovaznehobojka.sk

VÝHRA

Vyžrebujú sa 3 výhercovia, ktorý vyhrajú knihy v hodnote 300 € pre vlastnú triedu!

Zároveň sa vyberú 4 najlepšie a najzábavnejšie strofy, ktoré budú zhudobnené skupinou Ukupunktúra .

A pozor – autorov týchto výherných textov ešte odmenia knihami v hodnote 50 €!

Texty by mali byť vtipné, veselé a zábavné, ale bez použitia vulgarizmov alebo iných urážlivých slov. Súťaž trvá do konca apríla 2023 a všetky informácie nájdete na stránke:

DennikOdvaznehoBojka.sk

Jeff Kinney sa dostal na prvé miesto v rebríčku najpredávanejších autorov časopisu New York Times a v hlasovaní detských divákov televízie Nickelodeon šesťkrát získal cenu za najobľúbenejšiu knihu. Časopis Time ho zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí na svete. Detstvo prežil vo Washingtone, D. C., a neskôr sa presťahoval do Nového Anglicka, kde spoločne s manželkou vlastnia kníhkupectvo s názvom An Unlikely Story (Neuveriteľný príbeh).

Milan Buno, knižný publicista