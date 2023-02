Japonský tvorca anime Reidži Macumoto zomrel vo veku 85 rokov, preslávil sa najmä ako autor Space Battleship Yamato

Manga Otoko Oidon

Bojové komiksy a tragédia vojny

20.2.2023 - Vo veku 85 rokov zomrel japonský autor anime a mangy Reidži Macumoto, známy najmä ako tvorca Space Battleship Yamato a ďalších klasík. Jeho mangy Galaktický expres 999 a Vesmírny pirát Kapitán Harlock adaptovali v sedemdesiatych rokoch minulého storočia do podoby anime a stali sa obrovskými hitmi v Japonsku i zahraničí.Macumoto, ktorého skutočné meno bolo Akira Macumoto, zomrel ešte 13. februára v tokijskej nemocnici v dôsledku zlyhania srdca. V pondelok o tom informovala jeho kancelária Studio Leijisha.Macumoto sa narodil 25. januára 1938 v meste Kurume na juhozápade Japonska. Kresliť začal už ako šesťročný a preslávil sa v roku 1971 mangou Otoko Oidon o chudobnom mladom mužovi z juhu Japonska, ktorý žije v Tokiu a snaží sa balansovať medzi prácou a štúdiom, pričom sa chystá na prijímačky na univerzitu.Mnohé jeho mangy spadali do žánra bojových komiksov a zobrazovali tragédiu vojny. Protivojnové témy v jeho tvorbe pochádzali od jeho otca, elitného vojenského pilota, ktorý sa sa vrátil z juhovýchodnej Ázie a svojho syna naučil, že vojna by nikdy nemala byť.V rozhovore pre japonskú televíziu NHK z roku 2018 si Macumoto spomenul na to, ako videl otca ospravedlňovať sa matkám svojich podriadených za to, že ich nedokázal priviesť domov živých. Otec mu vraj tiež povedal, že by musel byť démon, aby si myslel, že nepriateľ nemá rodinu.„Vojna ničí vašu budúcnosť,“ skonštatoval Macumoto v rozhovore s tým, že mnohí talentovaní mladí ľudia, ktorí mohli prispieť „k civilizácii ľudstva“ zahynuli počas vojny.„Môj otec mi povedal, že akýkoľvek život sa narodí preto, aby žil, nie umrel. Myslím, že by sme čas na Zemi nemali premrhať bojovaním,“ doplnil Macumoto.