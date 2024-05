17. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka má svojich víťazov

Pamiatka postavená na pamiatke s "ukradnutým" menom

10.5.2024 (SITA.sk) - Vodojem, organ a kaštieľ, to sú národné kultúrne pamiatky, ktoré uplynulý týždeň rozšírili exkluzívnu spoločnosť laureátov ceny Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Rôznorodé zloženie ich vlastníkov opäť potvrdzuje, že obnova našich neraz zabudnutých a schátraných národných kultúrnych pamiatok nie je prioritne otázkou peňazí, ale vecou odvahy, nadšenia, vytrvalosti a lásky k histórii.Aktuálny 17. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s partnermi súťaže – Nadáciou SPP, Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. (SPP) a mediálnym partnerom RTVS. Spolu 33 národných kultúrnych pamiatok, ktorých obnova bola dokončená v rokoch 2022 a 2023 bojovalo od začiatku roka o uznanie odborníkov, ale aj o hlasy širokej verejnosti v internetovom hlasovaní, ktoré opäť prepisovalo rekordy. O novom držiteľovi ceny Nadácie SPP za najkrajšiu obnovenú pamiatku rozhodlo až 20 422 hlasov z celkového počtu rekordných 90 353 hlasov. Pozrime sa bližšie na všetky tohtoročné ocenené pamiatky, ktoré sú rozhodne aj dobrým tipom na potulky po Slovensku.Cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka za komplexnú obnovu objektu pamiatky si počas slávnostného galavečera odniesolVodojem s priemerom 6,4m, výškou 14m a objemom 40m3 bol postavený okolo roku 1912. Zaujímavosťou je, že ide o pamiatku postavenú na pamiatke. Vodojem totiž stojí na hradných ruinách a takpovediac "ukradol" meno kopcu na ktorom stojí (várdomb v maďarčine znamená hradný kopec). Obci Bernolákovo, ktorá je vlastníkom vodojemu, bola cena udelená nielen za kultivovanú obnovu, ale aj kreatívne sprístupnenie a prezentáciu zachovaných hodnôt technickej národnej kultúrnej pamiatky. Veža vodojemu po obnove slúži nielen ako vyhliadka a priestor na malú expozíciu dejín, ale plánuje sa jej využitie aj pri open air kultúrnych a spoločenských podujatiach.Cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka za čiastočnú obnovu ucelenej časti objektu pamiatky udelila odborná porota. S určitosťou sa síce nevie kto stojí za jeho výstavbou, radikálne ho však v rokoch 1860 až 1870 prestaval gróf František Zichy. Aktuálnou úspešnou ocenenou obnovou prešiel vďaka súkromnej spoločnosti Bohdal s.r.o.. O prítomnosti Zichyovcov svedčí dodnes erb rodu umiestnený v centrálnom krídle kaštieľa. V čase najväčšieho rozkvetu kaštieľ obopínal tzv. prírodno-sentimentálny park, prvý svojho druhu na Slovensku. Projektoval ho Bernhard Petri, autor slávneho parku v českej Lednici. Aj keď kaštieľ vlastní privátny subjekt, po obnove ponúka pestrú paletu služieb aj pre širokú verejnosť.Cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka za výnimočný počin záchrany pamiatky si tento rok nie náhodou odniesli zástupcovia Rímskokatolíckej cirkvi z farnosti Hrachovište za precízne reštaurovanie nástrojovej aj architektonickej časti a ukážkovú profesijnú kooperáciu pri obnoveUnikátom nástroja je architektonické riešenie organovej skrine, najmä tzv. spojovacích polí. Aj keď o jeho staviteľovi chýbajú písomné dôkazy, detaily technického riešenia nástrojovej časti podľa expertov jednoznačne poukazujú na nezameniteľné autorstvo slávneho majstra Martina Zorkovského. Rúškom tajomstva ostáva zahalené, kde bol organ vyrobený. Organ so šesťregistrovým pozitívom inštalovali v kostole síce v roku 1770, dovezený tam však bol z neznámeho miesta a vyrobený bol ešte oveľa skôr približne v prvej štvrtine 18. storočia. Nástroj bol pred obnovou dlhé desaťročia nefunkčný. Pri jeho reštaurovaní boli v organovej skrini objavené historické pergameny, ktoré boli použité na utesnenie mechov nástroja.Čestné uznanie odbornej poroty súťaže Fénix si za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky tento rok odniesol. Odborníci ocenili najmä inšpiratívny prístup pri obnove zo strany vlastníka parku, ktorým je obec Lednické Rovne. Obec preslávená výrobou skla sa môže pochváliť parkom, ktorý bol svojho času považovaný za jeden z najkrajších v Európe. Vtedajšiemu majiteľovi panstva, grófovi Jánovi Gobertovi Aspremont Lindenovi pomáhal s jeho založením vychýrený záhradník Wenzel Wagner. Zaslúženým dielom práce prispel aj Dr. Anton Rochel, osobný lekár grófa a neskorší riaditeľ Univerzitnej botanickej záhrady v Budapešti. V časti parku totiž vybudoval botanickú záhradu s vyše 2000 druhmi cudzokrajných rastlín. Nachádza sa tam aj mauzóleum zakladateľa lednických sklární Jozefa Schreibera. K parku sa viažu dve historické zaujímavosti. V zbierkach Slovenského technického múzea v Košiciach je lokomotíva zaniknutej miniatúrnej železničky, na ktorej sa vozili návštevníci parku a v roku 1910 natočili v parku amatérsku a zrejme prvú slovenskú hranú filmovú snímku, "Únos".Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka má aj jedno špecifické ocenenie a to "Adept na cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka". Tento rok si ju odniesla pamiatkaCena bola udelená Slovenskému banskému múzeu za ambiciózny zámer obnovy pamiatky. Potterov ohňový stroj, televízny kameň, skamenený blesk, žiariace i jedovaté kamene. Toto všetko čaká na návštevníkov v jedinečnej mineralogickej expozícii v Banskej Štiavnici po obnove Berggerichtu.Pre verejnosť je asi najatraktívnejšie každoročne verejné online hlasovanie, v ktorom sa rozhoduje o udelení Ceny Nadácie SPP za najkrajšie obnovenú pamiatku. Najvyšší počet hlasov, 20 422 hlasov z celkového počtu 90 353 hlasov, získala tento rok v internetovom hlasovaníPri obnove, ktorú realizovalo občianske združenie Sine Metu, sa našli unikátne nálezy v podobe renesančnej nástennej maľby zo začiatku 17. storočia, pôvodnej mlynice, či pozostatky dobovej toalety. V kúrii sa aktuálne nachádza muzeálna expozícia a slúži aj na reprezentačné účely obce.Kompletné príbehy nielen tejto, ale všetkých ocenených i prihlásených pamiatok 17. ročníka súťaže sú dostupné na stránke www.kpr-fenix.sk "Nesmierne sa tešíme, že sme opäť mohli verejnosti predstaviť novú skupinu obnovených pamiatok z rôznych kútov Slovenska. Aj tento ročník súťaže potvrdil, že nemusíme cestovať tisíce kilometrov, aby sme objavili pravé skvosty hodné nášho obdivu. Všetkým vlastníkom pamiatok prajeme úspešnú turistickú sezónu s množstvom návštevníkov. My sme pripravení v súťaži pokračovať, pretože veríme, že práve týmto spôsobom naša nadácia spolu s naším zriaďovateľom, spoločnosťou SPP, pomáha nielen zachovávať kultúrne dedičstvo, ale aj rozvíjať cestovný ruch na Slovensku," uzatvára 17. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP, ktorá je generálnym partnerom a organizátorom súťaže vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR už od roku 2004.