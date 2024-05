Zažite unikátnu jazdu v oblakoch na Balónovej fieste v Košiciach!

10.5.2024 (SITA.sk) - Túžite mať hlavu v oblakoch a úžas na tvári? Nechajte sa unášať vzdušnými vlnami za dobrodružstvom a načerpajte pozitívnu energiu na magickom podujatí 27. ročníka Balónovej fiesty v Košiciach.V dátumochvás v areáli Technickej univerzity v Košiciach čaká nezabudnuteľný program – obdivujte rozprávkové fiestové mestečko plné farebných balónov. Okrem úžasného, ktoré budú pred vašimi očami plávať priamo pod hviezdami, môžete na festivale okúsiť mnohé. Modelujte balóniky, tancujte spolu s detkým folklórnym súborom alebo obdivujte cirkusovo-žonglérsku show či tajomnú ohňovú show po zotmení.Užívajte si panoramatický pohľad na Košice a neďaleké lesy a pohoria – vstup na podujatie je celkom zdarma a samotný let balónom si vychutnáte za zvýhodnených podmienok. Rezervujte si svoj neopakovateľný zážitok už čoskoro, počet miest je obmedzený! Viac nájdete na stránke Balónová fiesta Zážitkový výlet v Košiciach určite spojte s objavovaním obľúbených atraktivít či reštaurácií v meste. Ubytujte sa v Hoteli Bristol na Orlej ulici, vzdialenom iba jednu minútu od ikonického Dómu svätej Alžbety a epicentra živého diania, a začnite svoje košické putovanie. Výborné raňajky a pohodlné izby dopĺňa oáza pokoja v hotelovom wellness centre. Meditujte v saune, bazéne, alebo vyskúšajte turecký kúpeľ!Po prehliadke histórie a architektúry majestátnej katedrály sa usaďte v parku a započúvajte sa do tónov Spievajúcej fontány . Fontána sa vám pochváli aj svojim novým unikátnym programom – sledujte predstavenia Národného divadla Košice premietané na vodnej clone!Za sladkými raňajkami sa ďalší deň vydajte do nedávno otvoreného Red Velvet Cake Bar na Hlavnej ulici, odkiaľ môžete nad zákuskom domácej výroby sledovať ruch košického korza s pobehujúcimi deťmi a prechádzkami miestnych obyvateľov. Ochutnajte krémeš, tartaletky, vegánske zákusky alebo vyhlásenú Pavlovej mini tortičku!Pre poobedný program odporúčame návštevu rozsiahlej a obdivuhodnej Botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej ulici, kam sa dostanete krátkou prechádzkou z centra alebo na električke – prezrite si výstavu motýľov, orchideí, spoznajte wolémiu vznešenú z dôb dinosaurov a nasajte nové znalosti na dendrologickom náučnom chodníčku.Za poriadnu cestovateľskú púť Košicami sa odmeňte večerou v priestoroch secesnej národnej kultúrnej pamiatky Villa Sandy . Širokej ponuke gastro zážitkov kraľuje 7-chodové degustačné menu, pripravené niekoľkonásobne oceneným šéfkuchárom, Jozefom Hromjákom, v nádherných priestoroch uprostredKulinársky zážitok odporúčame doplniť párovaním tých najkvalitnejších vín.Prežite neopakovateľné chvíle plné pohody, dobrej nálady a smiechu. Začnite plánovať svoju najbližšiu dovolenku na východe Slovenska z pohodlia domova už teraz a sledujte vždy aktuálne informácie ohľadne podujatí v Košiciach na stránkach Visit Košice Informačný servis