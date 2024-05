19 cien Grammy, 68 nominácií, 100 koncertov a 250 rečníkov. To sú tohtoročné Colours of Ostrava (video)

Vstupenky si môžete zakúpiť TU. Návštevníci si môžu vyzdvihnúť festivalovú pásku od 15. júla pri Hlavnej stanici v Ostrave, ale aj v sieti kníhkupectva Luxor v Prahe, Brne a Ostrave. Ľudia cestujúci špeciálnym Colours expresom z Prahy pásku získajú počas cesty vo vlaku.



Sam Smith a Lenny Kravitz

Špeciálna zoznamka a návrat legendárnej NYC stage

Inšpiratívne a silné ženy

Meltingpot predstaví vyše 250 odborníkov

Projekt Colours bez bariér

Koncept bezhotovostného festivalu sa osvedčil



Ubytovanie počas festivalu

K dispozícii sú tri festivalové kempingy:



Chill Village sa nachádza v blízkosti festivalového areálu a ponúka zariadené glampingové stany. Súčasťou vybavenia sú nafukovacie jednolôžkové alebo dvojlôžkové matrace s bavlnenou prestieradlom a vankúšom. Stany sú určené až pre päť osôb.



Kemp na Sliezskoostravskom hrade ponúka miesto na stavbu stanov. K dispozícii sú aj miesta na státie obytných vozidiel. Od roku 2023 je otvorená lávka zozadu od festivalového areálu v Dolných Vítkoviciach smerom k Sliezskoostravskému hradu. Vďaka tejto novej vstupnej bráne budete stále v pohodlnej dochádzkovej vzdialenosti od areálu, ale zároveň dosť ďaleko, aby vás nerušil jeho prípadný hluk. K dispozícii je elektrické pripojenie.



Tent Inn Village v areáli Sliezkoostravského hradu ponúka prenájom už postavených stanov a základného kempingového vybavenia.



Vo všetkých kempoch je k dispozícii sociálne zariadenie, sprchy, WC, základné kuchynské spotrebiče a dobíjacie stanice.







Doprava na festival a z festivalu domov

Počas festivalu budú posilnené nočné spoje mestskej hromadnej dopravy z centra Ostravy a festivalového areálu. Dopravný podnik Ostrava v spolupráci s usporiadateľmi Colours of Ostrava organizuje nočné spoje tak, aby nadväzovali na ukončenie programu festivalu.



Návštevníci si tiež môžu zaobstarať špeciálny festivalový lístok na MHD platný v spojoch Dopravného podniku Ostrava za 250 korún na celý festival. Cestovný lístok je možné zakúpiť on-line na stránkach DPO a festivalu.



V spolupráci so spoločnosťou Heimstaden festival Colours of Ostrava opäť organizuje špeciálne rozvozy v nočných hodinách, a to autobusmi do Ostravy-Poruby, Karvinej, Orlovej, Havířova a Frýdku-Místku. Záujemcovia o nočné spoje si musia zakúpiť miestenku v predpredaji on-line alebo pri konaní festivalu v stánku Doprava/Transport point pred hlavnou bránou. Spoje odchádzajú z ulice Železárenská, všetky zastávky sú asi 300 metrov od hlavnej brány. Výťažok z predaja cestovných lístkov v hodnote 30 korún pomôže projektu S nami domov, ktorý je určený pre mladých ľudí opúšťajúcich brány detských domovov, domov na pol cesty alebo pestúnsku starostlivosť.



Pre návštevníkov z Prahy bude vypravený špeciálny festivalový vlak Colours Expres, ktorý vyjde z hlavnej stanice v Prahe 17. júla dopoludnia.



Využiť môžete aj zdieľané bicykle spoločnosti Nextbike. V blízkosti areálu nájdete dve stanice Nextbike - na Hlubine a pri novej lávke cez Ostravicu. Na oboch staniciach získate bonus 15 minút zadarmo navyše – ak tam bicykel doveziete alebo si ho odtiaľ požičiate, získate nad štandardných 15 minút ďalších 15 minút zadarmo – celkovo teda 30 minút zadarmo.





22.5.2024 (SITA.sk) - Tím Colours of Ostrava tento rok opäť ponúkne výber toho najlepšieho zo svetovej hudobnej a kultúrnej scény. Na tohtoročnom festivale Colours of Ostrava vystúpia súčasní popoví rebeli, americkí rockeri Queens of the Stone Age alebo nestarnúca rocková legendaĎalšími hviezdami sú napríklad spevák a producent elektronickej hudby, jamajský matador, severská popová diva, štýlové multižánrové trioz Texasu, éterická hudobníčkaalebo bluesový gitaristaa ďalšie.Za pozornosť stojí aj, ktoré rezonujú svojím poňatím svetovej populárnej i alternatívnej hudby. Prepájať ľudí však festival nebude iba muzikou a láskou k nej, ale aj láskou všeobecne s Láskyplnou zoznamkou, ktorá sa uskutoční prvým rokom.. 15. mája boli spustené rezervácie miesteniek na všetky divadelné predstavenia. 21. ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční 17. až 20. júla 2024 v industriálnom areáli ostravských Dolných Vítkovíc."Tento rok predstavíme opäť výber toho najlepšieho zo svetovej hudby, ktorá ide aj mimo hlavného prúdu a dokonale doplní line-up našich headlinerov. Ako vždy máme pred sebou úlohu uspokojiť ako pop-rockového fanúšika, tak aj fanúšika, ktorý má rád alternatívnu hudbu. Naším cieľom je prebudiť v návštevníkoch emócie a inšpirovať ich k objavovaniu novej hudby aj nových myšlienok," nechala sa počuť k tohtoročnému line-upu umelecká riaditeľka festivalu Zlata Holušová O kvalitách festivalu svedčí nielen jeho program, ale aj zahraničné ocenenie. Britský denník The Guardian zaradil Colours of Ostrava medzi 35 najlepších hudobných festivalov v Európe, cestovateľský blog španielskeho denníka El País spomenul Colours of Ostrava ako jeden zo šiestich dôvodov, prečo vyraziť do Česka za kultúrou.Jeden z tohtoročných najhorúcejších headlinerov,, privezie do Ostravy úplne novú show, nadväzujúcu na jeho nový album Blue Electric Light, ktorý vychádza v máji. Idol, ktorý dokáže skĺbiť poctivých R'n'B s rockom, popom a ďalšími žánrami, má na konte množstvo ocenení, a to nielen hudobných, ale aj na poli módy.Najnovší album tiež predstaví ďalší z headlinerov – kalifornská formácia. Na dosku Times New Roman čakali fanúšikovia šesť rokov, pričom frontman tejto legendy Josh Homme sa nechal počuť, že "znie tak, ako brutálny je pocit byť práve teraz nažive." Môžeme teda čakať podobne surovú rock'n'rollovú výpoveď, ako pri koncerte The Cure v roku 2019 alebo Interpol, ktorí na Colours of Ostrava zahrali vlani."Jedným z najočakávanejších vystúpení v rámci 21. ročníka bude koncert provokatívne romantických, ktorí svoju spektakulárnu show potešia nielen poslucháčov jemnejší pop music, ale uspokoja aj uši tých, ktorí majú radi dunivé beaty a extravagantnú scénu. Ich vystúpenie na odovzdávanie posledných cien Grammy dokonca vzbudilo obrovský rozruch okolo skladby Unholy, ktorú si tiež budeme môcť užiť v júli naživo v Ostrave," prezrádza dramaturg festivalu Filip Košťálek.Publikum v Ostrave si tiež bude môcť užiť koncert texaskej trojčlennej kapely, ktorá je výrazná nielen svoj imidž, ale aj tým, ako originálne kombinuje prvky inštrumentálnej lounge hudby s elementmi world music, do toho pridajme rock, funk alebo soul. Na ich koncert je dokonca zvedavý sámMatadorom na svetovej, nielen R'n'B alebo rap scéne je, ktorý sa preslávil featuringom s Beyoncé, ale aj priezviskom veľvyslanca štýlu dancehall reggae. Na Colours predstaví prierez dvoma dekádami svojich hitov.Okrem headlinerov sa môžu návštevníci festivalu tešiť na v Česku menej známe mená, napríklad poľské súrodenecké duoalebo taiwanskú formáciu, ktorá zaujme ázijským poňatím metalu.Tuzemskú scénu bude reprezentovať výber interpretov naprieč hudobnými žánrami. Vystúpia tu napríklad populárne mená akoalebo, legendárnyalebo súčasne znejúce aj premýšľajúce slovenské duoČasť hudobného programu sa odohrá na, tohtoročnej novinke, ktorá je koncipovaná ako komfortný komorný šapitó a nadviaže na obľúbenú scénu z rokov 2010 a 2011 z čias areálu na Čiernej lúke."Táto stage prepája hudobný festival s diskusným fórom Meltingpot, jej produkcia zároveň ponúkne aj divadlá a stand-upy. Medzi vystupujúcimi umelcami bude napríklad jazzovo hip-hopová ikona José James alebo kúzelnícke duo Siegfried & Joy," dopĺňa Filip Košťálek.V minulom roku usporiadatelia zaznamenali veľký ohlas na informáciu o festivalovej zoznamke. Rok sa s rokom zišiel a z aprílového nápadu sa stáva tohtoročná novinka -. Tá bude pripravená v spolupráci s partnermi Colours of Ostrava – spoločnosťami Kofola a TV Óčko.Zoznamka sa uskutoční vždy raz denne a každý večer sa návštevníci môžu tešiť na "Láskyplnú afterku", teda after party nielen pre tých, ktorí sa na festivale zoznámia, ale aj pre všetkých zamilovaných. Moderovanie našej Láskyplnej zoznamky sa zhostí Barbara Hacsi z TV Óčko.Ako nápad vznikol? "Pri príležitosti 20. ročníka Colours of Ostrava sme sa rozhodli urobiť prieskum, ktorého formát pre nás vytvorila a zaistila spoločnosť SocioFactor. Na základe dát z neho sme zistili okrem iného aj to, že 37 % našich fanúšikov navštívilo festival ako singles, niektorí potom s myšlienkou nájsť priamo na Colours of Ostrava polovičku, s ktorou by na začiatok surfovali areálom. Práve pre týchto jednotlivcov je naša Láskyplná zoznamka,” vysvetľuje Filip Košťálek.Výrazné zastúpenie tento rok majú na Colours ženské umelkyne, či už sólovo alebo ako členky kapiel. Silné slovo budú mať napríklad "female singers/songwriters", konkrétne vystúpi napríklad švédska ikona, ktorá si svojim prejavom, ale aj umeleckým poňatím popu získala fanúšikov aj mimo domovskej Škandinávie.Vo svojich desiatich rokoch vyhrala švédsku verziu súťaže British Got Talent, v štrnástich rokoch podpísala prvú zmluvu s hudobným vydavateľstvom a vo svojich dvadsiatich siedmich má na konte štyri dlhohrajúce platne.Jednou zo senzácií je iránsko-holandská všestranná umelkyňa. Táto experimentálna umelkyňa "prebúdza" okrajové žánre, ktoré boli populárne dve dekády späť – napríklad trip-hop, ktorý prepojila s jazzom. Jej tematické linky vychádzajú od perzskej mytológie až po fenomén AI. Svoju show predstaví aj pakistansko-britská umelkyňa Natasha Khan, známa pod pseudonymom, ktorej hudba snov pripomína vzdialené iluzórne svety.Multižánrovosť v rámci ženského zastúpenia dopĺňa, britská pesničkárka s exotickými koreňmi. Úplne odlišnú show sľubuje nigérijská raperka, progresívne-folkováalebo výrazná postava ukrajinskej hudobnej scényZa zmienku stojí aj originálna komorná dievčenská dvojicaalebo éterická aj rozpustilá Islanďanka, ktorá vystúpila na Colours už v roku 2014. V neposlednom rade aj jedna z najočakávanejších kapiel tohto roku –, má za basgitaristku ženu – štýlovú Lauru nielen kvôli jej bravúrnej hre, ale aj skvelým sprievodným vokálom.Meltingpot je neoddeliteľnou súčasťou festivalu Colours of Ostrava a láka zvedavé publikum, ktoré sa chce okrem hudby aj vzdelávať v nových trendoch a myšlienkach. Medzinárodné diskusné fórum Meltingpot získalo nového generálneho partnera. Stala sa ním spoločnosť"Veľmi radi sa stávame generálnym partnerom Meltingpotu na Colours of Ostrava. Zdieľame spoločné hodnoty pre udržateľnosť, ochranu prírody a podporu diverzity. Ako lídri v oblasti čistej mobility a inovácií sa tešíme, že podporíme práve toto inšpiratívne fórum. Veríme, že jeho myšlienky a témy ako Future is Now, World in Change alebo Science & Education pomáhajú utvárať lepšiu budúcnosť pre nás všetkých," povedala za spoločnosť Vitesco Technologies Jana Ožanová.Hlavnými hviezdami tohtoročného programu fóra Meltingpot je napríklad populárny biológ, autor bestselleru Prepletený život, odborník na dýchanie, spisovateľ, biológ a spisovateľ, psychiater a psychoterapeutalebo, uznávaný profesor psychológie a behaviorálnej ekonómie.Súčasťou fóra Meltingpot bude aj tento rok, kde sa predstavia súčasní spisovatelia spolu s ďalšími rečníkmi fóra Meltingpot. Každý deň o 20. hodine sa priestor na Hlubine zmení na. O večernú show sa postarajú DJ's z rádia Európa 2 – DJ Brian a Roxtar, Michael Burian a DJ Lafayette, Pavol Cejnar + Ondray (Ondra Vodný) + Michael C. Komfort scény doplnia originálny bar Super Panda Circus z Brna s ich barmanskou show a vyhlásenými koktailovými špeciálmi.Novinkou tohto roku je projekt, ktorého partnerom je Nadácia ČEZ. "Umelecký happening z festivalu Burning Man, španielsky kolektív bábkovodičov, ale aj 215 upcyklovaných artefaktov, ktoré vdychujú život industriálnemu dedičstvu. Tohtoročný projekt Meltingpot Art hľadá skutočné emócie za slovom udržateľnosť a poukazuje na energie prírody, na ktorých stojí súčasná západná civilizácia," hovorí k projektu Filip Košťálek.V areáli zažijete celkom osem vizuálnych umeleckých aktivít, ktorých inštaláciu podporila Nadácia ČEZ. K videniu budú napríklad inštalácie menomaleboRezervácia miesteniek na sprievodný program všetkých divadiel v rámcialeboboli spustené 15. mája na webe Colours of Ostrava. Návštevníci si budú môcť pozrieť napríklad Tháliu ocenené, multimediálny rap muzikálalebo divadelný recitálo živote a tvorbe Marty Kubišovej.Rovné príležitosti pre všetkých bez obmedzení sú jedným z princípov celého festivalu. V rámci projektufestival Colours of Ostrava víta aj deti a dospelých s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia.Celý areál je uspôsobený na pohyb vozíkov a kočíkov, k dispozícii je kemp vybavený sanitárnym zariadením pre návštevníkov so zníženou pohyblivosťou. Ponúkame aj služby vyškolených asistentov, bezbariérové taxi a vhodné ubytovanie.V rámci projektufestival ďalej zaisťuje asistenčné služby pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím, špeciálne kompenzačné pomôcky či reliéfnu mapu areálu a sprievodcu v Braillovom písme. Vybrané hudobné vystúpenia, prednášky a divadelné predstavenia sú tlmočené do posunkového jazyka. K dispozícii je aj servis pre osoby s poruchou autistického spektra a ponúkame aj odľahčovacie služby pre rodiny starajúce sa o autistov.Festival ponúka špeciálne vstupné pre osoby s preukazom ZŤP a ZŤP/P, asistenčný sprievod má vstup zadarmo.. Vo festivalovom areáli budú umiestnené špeciálne nádoby na zvyšky jedla pre návštevníkov aj stánkarov. Bioodpad bude zvážený do blízkej bioplynovej stanice v Hornej Suchej, kde z neho spoločnosť Organic Technologies vytvorí dve zložky - biometán a organické hnojivo.Festival Colours of Ostrava tento rok prvýkrát použije špeciálne rozložiteľné gastro obaly. V spolupráci so spoločnosťou OPTYS z neďalekých Dolných Životíc festival pripravil vlastné obaly na jedlo ponúkané na festivale. Materiál krabičky pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov a je uspôsobený na styk s potravinami. Vďaka spojeniu s lokálnym dodávateľom festival ďalej znižuje svoju environmentálnu stopu.Už druhý rok sa festival stane kompletne bezhotovostným vďaka tzv. otvorenému cashless systému. V areáli budú prijímané platby všetkými druhmi platobných kariet, telefónmi či hodinkami. Pre osoby bez bankového účtu alebo platobnej karty budú pripravené špeciálne festivalové karty, ktoré bude možné kúpiť za hotovosť v stánku s festivalovým merchandisingom."V minulom roku sa osvedčilo predovšetkým to, že návštevníci nemuseli vyberať hotovosť z bankomatu v areáli festivalu. Život na festivale to mnohým ľuďom veľmi uľahčilo. Všeobecne sa platenie na festivale vďaka tomuto systému zrýchlilo a tiež takmer zmizli rady," zmienila sa ku koncepcii bezhotovostného festivalu Zlata Holušová.