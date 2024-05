Zamestnanci a spolupracovníci RTVS zostávajú v štrajkovej pohotovosti, napätie a obavy z vývoja situácie rastú

Deštrukcia princípov verejnoprávnosti

23.5.2024 (SITA.sk) - Štrajkový výbor zamestnancov a spolupracovníkov verejnoprávneho média Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) ostáva v štrajkovej pohotovosti a v najbližších dňoch sa rozhodnú, ako budú ďalej pokračovať. V pohotovosti ostávajú aj z dôvodu invektív zo strany súčasného vedenia Rady RTVS, vyjadrenia predsedu rady Igora Galla na ich adresu vnímajú ako bezprecedentné a ponižujúce.„Vyzývame našich kolegov v médiách a v kultúrnej obci, aby sa pridali k našej štrajkovej pohotovosti, prípadne aby nás v našich ďalších krokoch podporili symbolicky alebo podpornými stanoviskami. Musíme si všetci uvedomiť, že nejde len o poruchu vo vysielaní, ale o systematický pokus oklieštiť právo na slobodu prejavu a právo na slobodný prístup k informáciám. Na dlhé roky dopredu," uviedol štrajkový výbor.Zamestnanci a spolupracovníci zároveň kritizujú vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR), ktorý poslanci parlamentu v stredu posunuli do druhého čítania. Tvrdia, že sme sa tak ocitli o krok bližšie k možnosti reálnej deštrukcii princípov verejnoprávneho vysielania, zániku RTVS a vzniku STVR, na ktorej obsah vysielania, relácie i prácu zamestnancov a spolupracovníkov RTVS bude mať silný vplyv vláda.„Všetky politické reálie nasvedčujú tomu, že nová Rada STVR bude pod kontrolou Slovenskej národnej strany , ktorá do kresla ministerky kultúry menovala jednu z ústredných postáv tzv. alternatívnych médií. Obávame sa, že z tohto prostredia budú aj niektorí nominanti Rady STVR či tzv. etickej komisie STVR. A obávame sa, že to bude mať nezvratné dôsledky nielen pre nás, zamestnancov a spolupracovníkov RTVS, ale bude to mať vplyv aj na povesť Slovenska v zahraničí, či na práva divákov verejnoprávneho vysielateľa," uvádza štrajkový výbor.Ten na základe vyjadrení koaličných poslancov tvrdí, že tzv. etická komisia bude mať možnosť posudzovať nielen pracovné postupy, ale aj súkromný život novinárov, tvorivých pracovníkov, teda všetkých zamestnancov RTVS. Výbor uviedol, že sa objavili aj predstavy o kontrolovaní súkromných statusov novinárov či ich vystupovania v osobnom a rodinnom živote.„Tieto vyjadrenia vnímame už teraz ako bezprecedentné verbálne zastrašovanie a obavy z autocenzúry a cenzúry vysielania nového verejnoprávneho vysielateľa naberajú čoraz väčšie rozmery. Obávame sa, že ide o hrozbu zásahu do ústavných práv občanov a že sa to neskončí zamestnancami a spolupracovníkmi RTVS. Obávame sa zvyšovania politickej kontroly celého mediálneho priestoru aj života bežných občanov," upozornil štrajkový výbor.Tvrdia, že sa už objavili úvahy o zmene zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zamestnanci a spolupracovníci sa ohradili, že RTVS vždy podliehala kontrole Rady RTVS, Rady pre mediálne služby alebo nezávislých súdov a taktiež má fungujúcu etickú komisiu a štatút svojich programových pracovníkov.Súčasne pripustili obavy, že posilnenie politickej kontroly novej STVR ohrozí základné princípy slobodnej tvorby v demokratickej spoločnosti, ktorou je redakčná nezávislosť, ochrana zdroja informácií, slobodu prejavu alebo právo na ochranu súkromia a rodinného života tvorivých pracovníkov RTVS.„Slovné spojenie ,normalizácia vzťahov´ po pokuse o atentát na premiéra Roberta Fica Smer-SD ), ktorý sme všetci odsúdili, naberá úplne iný rozmer. Stredajšie vystúpenia poslancov zákonodarného zboru ukázali, čo si v prípade verejnoprávneho vysielateľa pod pojmom normalizácia viacerí poslanci predstavujú. Naše obavy a napätie z ďalšieho vývoja našej spoločnosti RTVS rastú," zdôrazňuje štrajkový výbor.