2024: Legendy 90tok už po tretíkrát v Nitre!

22.2.2024 (SITA.sk) - Čo podľa vás spája týchto umelcov: Dj Bobo, 2 Unlimited, Haddaway, Twenty 4 Seven feat. Stay C & Kelly, Captain Jack, S.T.S.B. fka Fun Factory a LayZee fka Mr. President, MASTERBOY, REEL 2 REAL, SNAP!, REDNEX, WHIGFIELD, PHARAO, JAN WAYNE? Okrem jedinečného a nezabudnuteľného obdobia 90tych rokov, je to festival 90´s Super Fest a jedna májová sobota v nitrianskom amfiteátri pod holým nebom! Presne tak, po úspechu, ktorý mali dva ročníky festivalu pod taktovkou spoločnosti Super Media, prichádza tretí ročník vystúpenia legiend, ktoré sa uskutoční 25. mája v Nitre!Všetko sa to začalo 20. mája v roku 2022, keď prvýkrát ožil nitriansky amfiteáter skvelou atmosférou a rozhýbal sa v rytmoch 90tych rokov. Slnečné lúče hriali ľudí na tvári a hudba Michala Davida, Fun Factory a v neposlednom rade švajčiarskej legendy hriali zase na srdci. Peter René Baumann, celosvetovo uznávaný švajčiarsky spevák, tanečník, textár a producent, ktorý predal 14 miliónov nahrávok a vydal 10 štúdiových albumov. Z jeho 34 singlov sa niektoré dostali aj na popredné pozície v rebríčkoch v celej Európe. Áno, nikto iný ako Dj Bobo nemohol byť ten, kto započne "tradíciu" a úspech najväčšieho 90tkového festivalu na Slovenskej scéne- 90´s Super Fest.Pre nekonečné emócie, ktoré z prvého ročníka festivalu vychádzali a boli dôkazom, že hudba skutočne spája a na veku nezáleží, sa spoločnosť Super Media rozhodla usporiadať 2. ročník- 90´s Super Fest 2023. Usporiadatelia boli pripravení priniesť na Slovensko ešte väčšiu šou plnú atmosféry a hitov 90tych rokov a tak sa v nitrianskom amfiteátri 27. mája 2023 nepredstavili jedna či dve legendy tejto éry, ale hneď 6 veľkých mien: 2 Unlimited, Haddaway, Twenty 4 Seven feat. Stay C & Kelly, Captain Jack, S.T.S.B. fka Fun Factory a LayZee fka Mr. President. Kapely, ktoré kraľovali hitparádam niekoľko rokov a ktoré v spomínaný večer na pódiu predviedli svoju šou, opätovne premenili nitriansky amfiteáter na stroj času, ktorý doručil nostalgické momenty a nezabudnuteľný zážitok. Veď kto pri pesničke Coco Jumbo či What is love? neprecitne a neukáže toho tanečného leva, ktorý sa v ňom skrýva?Dobrej zábavy a hudby nie je nikdy dosť, a preto vám s radosťou oznamujeme, že spoločnosť Super Media zdvihla latku opäť o niečo vyššie a v Nitre sa predstaví sedem, áno SEDEM, nezabudnuteľných interpretov, ktorých si spoločne počas nasledujúcich týždňov predstavíme aj bližšie. Veríme, že ich hity nenechajú chladnými ani vás a stretneme sa spolu na jedinečnom a nezabudnuteľnom festivale- 90´s Super Fest 2024, kde sa môžete tešiť na MASTERBOY, REEL 2 REAL, SNAP!, REDNEX, WHIGFIELD, PHARAO či JAN WAYNE. Pretože organizátorom festivalu záleží nielen na vašom hudobnom, ale aj gastronomickom zážitku, tešiť sa môžete aj na chutné jedlo. Spolu s nápojmi si ho vychutnáte bez obmedzení, pretože sa postaráme o to, aby ste v radoch nečakali dlho. Naplno si tak budete môcť užiť všetkých vašich obľúbených interpretov!Informačný servis