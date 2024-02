Koalícia vezme vymenovanie riaditeľa SIS do vlastných rúk, ak prezidentka nebude konať. Nie sme malé deti, povedal Fico

Prezidentka si našla slovnú hračku

Budú konať

22.2.2024 (SITA.sk) - V prípade vymenovania riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) nie je prezidentka Zuzana Čaputová len poštárkou. Hlava štátu sa môže rozhodnúť odmietnuť navrhovaného kandidáta. Uviedol to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) počas Hodiny otázok v pléne Národnej rady SR Ficova vláda navrhla na post riaditeľa SIS súčasného štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Pavla Gašpara , ktorý je synom poslanca Tibora Gašpara (Smer-SD).Premiér tvrdí, že prezidentka nechce vymenovať P. Gašpara na daný post, a tak si našla „slovnú hračku, že nemá žiadnu lehotu na jeho vymenovanie". Zároveň ju vyzval, aby si splnila svoju povinnosť.„Nie sme malé deti. Do niekoľkých dní bude táto situácia vyriešená. Ak nebude konať prezidentka, budeme konať my," povedal Fico.Prezidentka Zuzana Čaputová sa vyjadrila, že nemá dôvod ponáhľať sa s prípadným menovaním Pavla Gašpara za šéfa SIS. Zopakovala, že ide o nové meno a nik sa s ňou o tom predtým nebavil.Zároveň poznamenala, že vláda jej pripravuje mnohé iné zadania, ktorými sa potrebuje zaoberať. „Ja nie som poštár," zdôraznila.