28. ročník Art Film Festu sa uskutoční v roku 2021

16.6.2020 - Plánovaný 28. ročník medzinárodného filmového festivalu ART FILM FEST, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť 19. - 27. júna 2020, sa definitívne presúva na rok 2021.Hoci sa niektoré opatrenia v súvislosti s vírusom COVID19 do istej miery uvoľnili, usporiadanie filmového festivalu v takej podobe, aby napĺňal svoje poslanie, rozsah a zmysel, nie je v súčasnosti možné. Pri súčasných obmedzeniach, ktoré zasiahli celý svet, by sme boli nútení zorganizovať festival bez účasti mnohých zahraničných tvorcov a umelcov, industry programu či sprievodného programu. A práve stretnutia slovenských a zahraničných milovníkov filmu ako i divákov a filmových profesionálov počas odborných, ale aj neformálnych podujatí boli kľúčovou devízou festivalu.,,Zvažovali sme presun festivalu na neskorší termín, ale minimálne do konca roka nevyzerá situácia ohľadom festivalového diania veľmi pozitívne. Preto sme sa po dôkladnom uvážení rozhodli, že nepôjdeme cestou redukovaného programu a celkovo zníženej kvality, ale konanie 28. ročníka Art Film Festu presunieme. Uskutoční sa v termíne od 18. do 26. júna 2021 v Košiciach," povedal producent festivalu Ján Kováčik a ako dodal, verí, že rozhodnutie o preložení 28. ročníka festivalu prijmú jeho priaznivci s pochopením a zachovajú mu aj naďalej priazeň. Zároveň poďakoval mestu Košice, Košickému samosprávnemu kraju a partnerom festivalu za ich podporu.Art Film Fest ponúka od roku 1993 rozsiahly priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, ale aj významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade kvalitatívny výber snímok slovenského audiovizuálneho prostredia. Festivalu sa zúčastňuje viac ako 20 tisíc divákov a množstvo hostí a tvorcov zo zahraničia.Informačný servis