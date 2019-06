Na Art Film Feste sa bude o cenu Modrý anjel uchádzať 12 filmov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Košice 10. júna (TASR) – V medzinárodnej súťaži hraných filmov bude na košickom Art Film Feste (AFF), ktorý sa začne v piatok (14. 6.), súťažiť 12 snímok. Medzi nimi budú aj dve novinky z nedávneho Festivalu v Cannes."Viaceré filmy v hlavnej súťaži budú na festivale sprevádzané aj účasťou tvorcov – do Košíc ich prídu uviesť režiséri či herci. Medzi filmami sú aj tri príbehy, ktoré boli inšpirované skutočnými udalosťami," informoval v pondelok PR manažér podujatia Peter Gašparík.O víťazoch ocenení Modrý anjel bude rozhodovať päťčlenná porota. Tvoriť ju budú slovenská herečka Éva Bandor, český filmový režisér, scenárista a spisovateľ Ivan Fíla, grécky novinár a filmový kritik Panagiotis Kotzathanasis, filmová kritička a festivalová dramaturgička Dina Pokrajac a iránsky filmový režisér, scenárista a producent Mohammad-Ali Talebi.Prvou z noviniek z Cannes je rakúsky existenciálny triler Lillian režiséra Andreasa Horvatha. Rakúsky dokumentarista zasadil svoj hraný debut do kulís amerického Stredozápadu. Druhou novinkou je film Oleg (Lotyško, Litva, Belgicko, Francúzsko) lotyšského režiséra Jurisa Kursietisa. Film príde na festival osobne uviesť herec Valentin Novopolskij.Ďalšími filmami, ktoré Art Film Fest uvedie v hlavnej súťaži, sú Príbeh troch sestier (Turecko, Nemecko, Holandsko, Grécko), Humorista (Rusko, Lotyšsko, ČR), Keď som zomrela (Izrael), Útek z Rakky (Francúzsko), Dánski synovia (Dánsko), Nechaj ma padnúť (Island, Fínsko, Nemecko), Stále človek (Hongkong), Deväťdesiate (USA), Monos (Kolumbia, Argentína, Holandsko, Nemecko, Švédsko, Uruguaj) a Otrasy (Guatemala, Francúzsko, Luxembursko).AFF potrvá do soboty 22. júna, keď vyvrcholí záverečným ceremoniálom.