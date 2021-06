28. ročník Art Film Festu spustil predpredaj cinepassov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festivalponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňochv Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich jemiesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz, ktoré si môže počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných opatrení.V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okremsú to ajči, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.