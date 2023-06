29. ročník MFF Art Film Fest ide do finále

21.6.2023 (SITA.sk) -Festival sa začal otváracím ceremoniálom, počas ktorého vystúpil župan Košického krajas inšpiratívnym príhovorom o sľubnom filmovom rozvoji východoslovenského kraja. Primátor Košíczaspomínal na veľkú osobnosť akou bol prezident MFF Art Film Fest Milan Lasica. Ocenenieza neho prevzali Magda Vášáryová s vnučkami. Laureátkou oceneniasa stala Zdena Studenková. Na záver ceremoniálu sa premietla snímkav hlavnej úlohe s Penélope Cruz.Festivalový víkend sa niesol v znamení predpremiér, stretnutí s herečkami a hercami a masterclassov. V sobotu sa uskutočnili štyri predpremiéry českých a slovenských snímok., tie prišli do Košíc uviesť delegácie ich tvorcov a režiséri a režisérky. Pamiatke nezabudnuteľného (aj) prezidenta Art Film Festu venovali organizátori sobotňajší večer v priestoroch Historickej radnice v programe zostavenom z pesničiek s jeho textami. Dramaturgicky a scenáristicky ho pripravil jeho dlhoročný spolupracovník z divadla L+S, ktorý ho svojím šarmantným a typickým spôsobom aj moderoval a prekladal spomienkami na zážitky s ním. Hneď na úvod privítal členov kapely, ktorú špeciálne pre tento večer zostavil bubeník Martin Valihora zo skvelých hudobníkov (Michal Bugala – gitara, Eugen Vizváry – klávesové nástroje, Richard Csino – basgitara) a ktorá odštartovala program dynamickou inštrumentálnou verziou pesničky Keď som išiel. Navystúpili aj Ady Hajdu, Dorota Nvotová, Andrea Bučko, Dominika Kavaschová, Natália Puklušová a skvelé finále pripravil Peter Lipa.Posledný víkendový deň bol edukatívny. Do Košíc dorazil slovenský režisér, aby festivalovým divákom vo svojom masterclasse predstavil "Ako vzniká seriál". Na otázky ako napríklad: "Kde vzniká námet? Kto námet predkladá televízii? Ako prebieha casting? Ako sa vyberajú lokácie? Ako sa nakrúca? Ako sa seriál dokončuje? Je režisér neobmedzeným pánom nad tvorbou seriálu? Aký je rozdiel medzi českou a slovenskou seriálovou tvorbou? Aký je rozdiel medzi tvorbou filmu a seriálu?" odpovedal populárny režisér z pohľadu úspešného tvorcu.V pondelok oslavoval 60. výročie Slovenský filmový ústav. Oslavy sa pretavili do viacerých aktivít. Okrem projekcií sa v reštaurácii Halmiho dvor uskutočnila prezentácia knižnej publikácie s názvom. Tento knižný titul obsahuje súhrn úvah a esejí od šesťdesiatich autorov o významných minulých aj súčasných filmových dielach našej kinematografie. V oslavách výročia SFÚ sa v pondelok pokračovalo ďalej. Nasledovala exkluzívna projekcia digitálne zrekonštruovaného národopisného dokumentu Karla Plicku(1929) s hudobným sprievodom Davida Kollara a Tomáša Mutinu.Producentprítomným divákom priblížil tvorbu vianočných rozprávok, ktorá je jednou z mála pravidelných slovenských produkcií a fanúšikovia videli aj praktické ukážky špeciálnych filmových efektov SFX. Bohatý program pre fanúšikov efektov doplnila prezentácia VFX - digitálnych efektov, ktorá bude doplnená aj ukážkami z filmu Perinbaba a Dva svety.Umelecký riaditeľ Art Film Festu,dnes vo svojom masterclasse predstavil problematiku práce s filmovým archívom v strihových filmoch a dokáže, že archívne zdroje dnes neslúžia iba dokumentárnemu filmu, ale majú široký umelecký potenciál a môžu byť súčasťou hranej, klipovej, avantgardnej a experimentálnej tvorby. V spolupráci s Asociáciou slovenských kameramanov sa bude konať aj jeden z posledných masterclassov tohtoročného Art Film Festu. Masterclasszajtra predstaví rozmanité kameramanské postupy, využívané v súčasnom modernom dokumentárnom filme. Aj dokumentárny film ponúka široký priestor pre inovácie a budovanie si vlastného autorského výrazu. Režisérka Radka Šišuláková bude hovoriť o najzaujímavejších dokumentoch zo Slovenska aj zahraničia.Júna bude Art Film Fest pokračovať v udeľovaní cien Hercova Misia. Čestnú cenu si už s festivalu odniesla, no ešte nás čaká ocenenie ďalšej populárnej a úspešnej herečky, ktorej prínos do Českej a Slovenskej audiovízie je nesmierny, a je ňou. Česká herečka si cenu prevezme pri Dolnej bráne a tiež počas záverečného ceremoniálu v piatok 22. júna.Počas slávnostného večera bude udelená ešte jedna významná cena. Do Košíc už pricestoval významný a svetovo uznávaný maďarský režisér, ktorý si na záver festivalu v Košiciach prevezme čestné ocenenie Zlatá kamera za dlhodobý a umelecky významný prínos pre európsku a svetovú kinematografiu. Návštevníci Art Film Festu sa v nasledujúcich dňoch môžu tešiť na štvrtkový masterclass tohto režiséra-filozofa a takmer celodennú piatkovú projekciu jeho filmového veľdiela s názvom, s dĺžkou vyše 7 hodín, ktoré sa bude premietať s dvoma prestávkami. Okrem toho režisér sám uviedol do života prvé slovenské vydanie knižnej predlohy Satanské tango z pera svojho dlhoročného spolupracovníka, scenáristu a spisovateľa,Na záverečnom slávnostnom ceremoniáli sa stretnú zástupcovia všetkých filmových profesií a spoločne oslávia záver 29. ročníka medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest. Na tomto ceremoniáli budú vyhlásené aj výsledky Medzinárodnej súťaže hraných filmov a Medzinárodnej súťaže krátkych filmov. Ocenení si odnesú sošky Modrého anjel.Tohtoročný Art Film Fest teda ešte zďaleka nekončí. Na programe je ešte množstvo skvelých filmov z celého sveta. Diváci naďalej môžu hlasovať o svojom obľúbenom filme na stránke https://aff.cinepass.sk a netreba zabúdať ani na ďalšie filmové sekcie či pásma krátkych filmov, ktorých obsah možno vidieť každý deň, až do piatka 23. júna v siedmich rôznych košických kinosálach. 