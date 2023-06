Novinári majú niesť zodpovednosť za citáty politikov, Vetrák z OĽaNO to bez povšimnutia prepašoval do zákona

Posilnenie pozície politikov

Riešenie pri nemajetkovej ujme

21.6.2023 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák „prilepil" k vládnemu návrhu o ochrane spotrebiteľa zmeny týkajúce sa sporov o ochrane osobnosti.Návrh by mohol médiám skomplikovať možnosť prinášať rýchle správy a oslabil by ich pozíciu pri sporoch o ochrane osobnosti.Zmena Občianskeho zákonníka by mohla zasiahnuť do slobody prejavu a posilniť pozície politikov voči médiám. Novinári by mali byť zodpovední aj za výroky iných osôb a neoprávneného zásahu by sa mohli dopustiť aj vtedy, ak by sa spoliehali na hodnovernosť zdroja a neoverili si pravdivosť informácie.Taktiež by nesmeli zverejňovať doslovné citáty, pokiaľ by si neoverili ich pravdivosť, a to ani v prípade, ak by dali v texte priestor kritizovanej strane.Zákon ešte môže vetovať prezidentka Zuzana Čaputová , ak tak neurobí, mal by začať platiť v auguste. Informoval o tom Denník N.Vetrák dostal zmenu do spoločnej správy k návrhu zákona pred dvomi týždňami, počas rokovania Ústavnoprávneho výboru NR SR.Poslanci tak za zmenu nehlasovali samostatne, ale spolu s ostatnými úpravami. Za zmenu zahlasovalo celkovo 118 poslancov, zo 130 prítomných.Ako ale uviedol Denník N, Vetrák spolu s poslankyňou Zuzanou Šebovou Sme rodina ) tento návrh predkladal už skôr, ako poslanecký návrh, a na májovej schôdzi s 58 hlasmi neprešiel.Vetrák zmenu obhajoval tým, že iba spresnil zákon, aby žalobcom, ktorí vyhrali spor o ochranu osobnosti, bolo priznané ospravedlnenie aj v prípadoch, keď šíriteľ nepravdivej informácie čerpal túto informáciu z dôveryhodného zdroja.Mala by podľa neho riešiť i situácie, keď súdy pri nepreukázaní nemajetkovej ujmy nepriznali ospravedlnenie. Poslanec si myslí, že je to chybný výklad zákona, nemajetková ujma je podľa neho priznávaná ako bonus v prípadoch, keď sa okrem nepravdy preukázala aj ujma.