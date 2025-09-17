Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Olympia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

3 dôvody, prečo sa oplatí plánovať stužkovú v predstihu



Plánovanie stužkovej slávnosti je ako skladanie puzzle. Každý jej dielik, od sály cez služby fotografa až po výzdobu, musí do seba zapadnúť, aby spolu vytvorili nezabudnuteľný obraz. Ak však začnete neskoro, tie najlepšie „dieliky” si uchmatne niekto iný.



Zdieľať
3 dôvody, prečo sa oplatí plánovať stužkovú v predstihu

 

Kto skôr plánuje, ten má väčší výber

Voľné termíny, či už ide o sálu, fotografa, kameramana alebo DJ, sa veľmi rýchlo míňajú, najmä v období september až december, kedy sa koná väčšina stužkových. V septembri a novembri sa navyše môžu termíny prekrývať aj s jesennými svadbami. Čím skôr sa teda pustíte do príprav, tým väčšiu máte šancu vybrať si presne to, čo vám sedí najviac. Ak to necháte na poslednú chvíľu, môže sa stať, že budete musieť siahnuť po tom, čo „zostalo“ a výsledok nemusí byť taký, aký by ste očakávali. Tí najlepší vo svojom odbore (fotograf, hudobník) bývajú vybookovaní aj rok vopred.

Lepšie možnosti financovania

Včasné plánovanie neprináša len väčšiu variabilitu vo výbere termínov a dodávateľov, ale aj finančné výhody. Mnohé sály, fotografi či kapely ponúkajú zľavy pri skorých rezerváciách a na druhej strane aj cenové prirážky za „last minute“ služby. Navyše budete mať viac času osloviť potenciálnych sponzorov. Firmy si ľahšie vyhradia časť zo svojho rozpočtu, prípadne vám ponúknu hodnotné dary do tomboly. Výdavky sa dajú zároveň rozložiť na dlhšie obdobie, takže ani trieda, ani rodičia nemusia znášať veľkú finančnú záťaž naraz.

 

Tip pre maturantov: So sponzoringom vám môže pomôcť aj agentúra Myprom, od tlače maturitných oznamiek až po organizáciu. Tento program je však kapacitne obmedzený.

Priestor na originálne nápady

Keď sa so stužkovou začne včas, získavate veľký priestor na tvorivosť a realizáciu originálnych nápadov. Budete si môcť dovoliť experimentovať a pripraviť niečo, čo urobí váš večer nezabudnuteľným. Či už ide o tematickú výzdobu, kreatívne videá (napr. rozhovory s učiteľmi) alebo špeciálne číslo v programe (napr. stand-up komediálne predstavenie či vlastná pieseň), na všetko potrebujete čas – plánovanie, skúšanie a dolaďovanie detailov.

Kedy teda začať s plánovaním?

Čím skôr začnete, tým menej kompromisov budete musieť urobiť. Najlepšie je preto začať už minimálne 12 mesiacov vopred, aspoň čo sa týka sály, fotografa a hudby. Produkty a doplnky na samotný ples (stužky, šerpy, poháre, dekorácie a ďalšie) je vhodné objednávať aspoň 2 až 3 mesiace pred podujatím, no aj tu platí pravidlo čím skôr, tým lepšie.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Raši prijal veľvyslankyňu Severného Macedónska a ministra z Čiernej Hory, diskutovali aj o integrácii do EÚ
<< predchádzajúci článok
Rozhodnutia sa neraz dozvedajú len z médií, Únia miest Slovenska požiadala o stretnutie v parlamente

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 