|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Olympia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
3 dôvody, prečo sa oplatí plánovať stužkovú v predstihu
Plánovanie stužkovej slávnosti je ako skladanie puzzle. Každý jej dielik, od sály cez služby fotografa až po výzdobu, musí do seba zapadnúť, aby spolu vytvorili nezabudnuteľný obraz. Ak však začnete neskoro, tie najlepšie „dieliky” si uchmatne niekto iný.
Zdieľať
Kto skôr plánuje, ten má väčší výber
Voľné termíny, či už ide o sálu, fotografa, kameramana alebo DJ, sa veľmi rýchlo míňajú, najmä v období september až december, kedy sa koná väčšina stužkových. V septembri a novembri sa navyše môžu termíny prekrývať aj s jesennými svadbami. Čím skôr sa teda pustíte do príprav, tým väčšiu máte šancu vybrať si presne to, čo vám sedí najviac. Ak to necháte na poslednú chvíľu, môže sa stať, že budete musieť siahnuť po tom, čo „zostalo“ a výsledok nemusí byť taký, aký by ste očakávali. Tí najlepší vo svojom odbore (fotograf, hudobník) bývajú vybookovaní aj rok vopred.
Lepšie možnosti financovania
Včasné plánovanie neprináša len väčšiu variabilitu vo výbere termínov a dodávateľov, ale aj finančné výhody. Mnohé sály, fotografi či kapely ponúkajú zľavy pri skorých rezerváciách a na druhej strane aj cenové prirážky za „last minute“ služby. Navyše budete mať viac času osloviť potenciálnych sponzorov. Firmy si ľahšie vyhradia časť zo svojho rozpočtu, prípadne vám ponúknu hodnotné dary do tomboly. Výdavky sa dajú zároveň rozložiť na dlhšie obdobie, takže ani trieda, ani rodičia nemusia znášať veľkú finančnú záťaž naraz.
Tip pre maturantov: So sponzoringom vám môže pomôcť aj agentúra Myprom, od tlače maturitných oznamiek až po organizáciu. Tento program je však kapacitne obmedzený.
Priestor na originálne nápady
Keď sa so stužkovou začne včas, získavate veľký priestor na tvorivosť a realizáciu originálnych nápadov. Budete si môcť dovoliť experimentovať a pripraviť niečo, čo urobí váš večer nezabudnuteľným. Či už ide o tematickú výzdobu, kreatívne videá (napr. rozhovory s učiteľmi) alebo špeciálne číslo v programe (napr. stand-up komediálne predstavenie či vlastná pieseň), na všetko potrebujete čas – plánovanie, skúšanie a dolaďovanie detailov.
Kedy teda začať s plánovaním?
Čím skôr začnete, tým menej kompromisov budete musieť urobiť. Najlepšie je preto začať už minimálne 12 mesiacov vopred, aspoň čo sa týka sály, fotografa a hudby. Produkty a doplnky na samotný ples (stužky, šerpy, poháre, dekorácie a ďalšie) je vhodné objednávať aspoň 2 až 3 mesiace pred podujatím, no aj tu platí pravidlo čím skôr, tým lepšie.
Prečítajte si tiež
Raši prijal veľvyslankyňu Severného Macedónska a ministra z Čiernej Hory, diskutovali aj o integrácii do EÚ
Rozhodnutia sa neraz dozvedajú len z médií, Únia miest Slovenska požiadala o stretnutie v parlamente