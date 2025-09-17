Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.9.2025
 24hod.sk    Z domova

17. septembra 2025

Raši prijal veľvyslankyňu Severného Macedónska a ministra z Čiernej Hory, diskutovali aj o integrácii do EÚ


Tagy: Diplomatické vzťahy Predseda parlamentu Prezident Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Severného Macedónska, J. E. Evgeniju ...



68cad07136eee228093470 676x507 17.9.2025 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Severného Macedónska, J. E. Evgeniju Ilievu, aj podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Čiernej Hory Ervina Ibrahimovića.

Integrácia do EÚ


Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, Raši s Ilievou sa v rámci stretnutia venovali pokračujúcej podpore Slovenska v integračnom procese Severného Macedónska do Európskej únie (EÚ), ale aj zintenzívneniu parlamentnej spolupráce a návrhom v oblasti kultúry. Šéf slovenského parlamentu v úvode potvrdil, že SR pevne stojí za integračným úsilím Severného Macedónska.

Slovensko je dlhodobým a konzistentným podporovateľom princípu rozširovania Európskej únie a venujeme osobitnú pozornosť celému regiónu Západného Balkánu. Sme pripravení naďalej sa deliť o naše skúsenosti z prístupového procesu,“ uviedol Raši. Severnému Macedónsku tiež ponúkol zdieľanie osvedčených postupov, v súvislosti s udelením titulu Európske hlavné mesto kultúry 2028 pre Skopje.

Kultúrna spolupráca


Vzhľadom na to, že Trenčín bude tento titul prezentovať v roku 2026 a zároveň môžeme nadviazať aj na úspešný projekt Košíc z roku 2013, vzniká tu jedinečný priestor na spoluprácu na kultúrnej úrovni,“ ozrejmil a doplnil, že v súvislosti s tým oslovil aj primátora Trenčína Richarda Rybníčka. Veľvyslankyňa Ilieva sa Rašimu poďakovala za prijatie aj za dlhodobú podporu Slovenska pre integráciu Severného Macedónska do EÚ. Taktiež ho informovala o súčasnom vývoji v jej krajine a v regióne.

Zároveň prezentovala konkrétny záujem o prehĺbenie kultúrnej spolupráce, vrátane možnosti prehĺbenia spolupráce so Slovenským národným múzeom a Slovenskou národnou galériou. Partneri sa zhodli na existencii priestoru na zintenzívnenie vzájomných vzťahov, a to najmä v oblasti parlamentnej diplomacie, napríklad prostredníctvom aktívnejšej spolupráce medzi parlamentnými výbormi a skupinami priateľstva oboch krajín," uviedli z Kancelárie NR SR. Raši sa v stredu taktiež stretol aj s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Čiernej Hory Ervinom Ibrahimovićom.

Vzťahy s Čiernou Horou


Stretnutie potvrdilo nadštandardné a priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a zdôraznilo pokračujúcu podporu Slovenska na ceste Čiernej Hory do EÚ," informovali z Kancelárie NR SR. I v tomto prípade predseda slovenského parlamentu potvrdil dlhodobú a všestrannú podporu Slovenska pre integračné snahy Čiernej Hory a región západného Balkánu.

Slovensko vnímame ako vzor úspešnej transformácie a mimoriadne rýchleho ukončenia prístupových rokovaní s EÚ,“ skonštatoval Ibrahimović, vyjadril aj vďaku za prijatie a za podporu eurointegračného úsilia zo strany Slovenska. Raši zas vyzdvihol blízkosť historických vzťahov, aj kľúčovú úlohu slovenských diplomatov Miroslava Lajčáka a Františka Lipka pri získaní nezávislosti Čiernej Hory v roku 2006.

Tieto momenty položili pevný základ pre rozvoj našich vzťahov, ktoré sú dnes bez otvorených otázok a umožňujú nám sústrediť sa na produktívnu spoluprácu,“ prízvukoval Raši.

Prehĺbenie spolupráce


Jeho stretnutie s Ibrahimovićom nadviazalo na nedávne zintenzívnenie bilaterálnych aktivít, zahŕňajúcich májovú návštevu prezidenta SR Petra Pellegriniho v Čiernej Hore i septembrovú návštevu delegácie Výboru NR SR pre európske záležitosti vedenú jeho predsedom Jánom Ferenčákom. Raši pripomenul aj dôležitosť parlamentnej diplomacie ako osobitnej platformy pre dialóg a posilňovanie vzťahov na medzinárodnej úrovni.

Parlamentná diplomacia je dôležitým nástrojom, ktorý dopĺňa oficiálne rokovania vlád a ministerstiev. Umožňuje nám budovať osobné väzby, otvárať nové formy spolupráce a posilňovať dôveru medzi našimi krajinami,“ zdôraznil. S Ibrahimovićom sa zhodli na záujme spoluprácu ďalej prehlbovať, a to ako na politickej úrovni, tak aj v oblastiach hospodárstva, kde nie je naplno využitý potenciál.

Diskutovali aj o spolupráci na úrovni parlamentných výborov a skupín priateľstva s cieľom výmeny skúseností, napríklad aj v oblasti práce s mládežou, či v oblasti kultúry," uzatvára Kancelária NR SR.


Zdroj: SITA.sk - Raši prijal veľvyslankyňu Severného Macedónska a ministra z Čiernej Hory, diskutovali aj o integrácii do EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diplomatické vzťahy Predseda parlamentu Prezident Slovenskej republiky
